Lombardia, messaggio test di IT-Alert in arrivo/ Il prossimo 19 settembre l’sms di allerta

Continua il test di IT-Alert, il sistema di allerta pubblico via sms, e a breve toccherà anche alla Lombardia, regione che fino ad oggi non era ancora stata “toccata”. Come si legge su Lombardianotizie.online, il prossimo 19 settembre, martedì, tutti gli smartphone presenti sul territorio regionale riceveranno il messaggio di allerta pubblico che nel contempo sarà accompagnato da un suono unico e riconoscibile.

Come sempre chi riceverà il messaggio non dovrà svolgere alcuna azione ne tanto meno temere nulla; l’unica cosa da fare sarà fare tap sullo schermo, di fatto visualizzando il messaggio e confermandone la ricezione. Il sistema IT-Alert è promosso dal Dipartimento di Protezione civile e sarà fondamentale, si spera, in situazioni di pericolo come ad esempio terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma anche pandemie e in generale tutti quei casi in cui i messaggi devono arrivare il prima possibile alla popolazione per segnalare una situazione di possibile pericolo.

LOMBARDIA, MESSAGGIO TEST DI IT-ALERT IN ARRIVO: IL COMMENTO DELL’ASSESSORE LA RUSSA

“I recenti eventi che hanno colpito non soltanto la Lombardia, ma tutto il territorio nazionale – sono le parole di Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione civile – dimostrano come il cambiamento climatico sia un fenomeno che richiederà sempre di più il nostro impegno. Essere in grado di informare in modo tempestivo e capillare la popolazione, in caso di calamità naturali, è e sarà sempre più importante. In quest’ottica, il sistema IT-Alert è uno strumento prezioso che, una volta conclusa la sperimentazione, potrà essere impiegato al servizio di tutti i cittadini”.

Prima della Lombardia, il prossimo 14 settembre IT-Alert sarà testato nella regione Piemonte, di conseguenza non è da escludere che possa giungere qualche messaggio anche presso i paesi che confinano, come ad esempio quelli delle province di Milano, Varese e Pavia. Una volta ricevuto il messaggio chi volesse potrà collegarsi al sito di IT-Alert di modo da compilare un questionario ad hoc che possa segnalare eventuali criticità del sistema.











