Milano, Palazzo Lombardia aperto domenica 3 settembre/ “Si potrà vedere gratis la città da 160 m”

Quella di domani, domenica 3 settembre, sarà una giornata particolarmente interessante per tutti i cittadini di Milano e non solo: Palazzo Lombardia, sede che ospita la Regione, sarà aperto a tutti e in forma completamente gratuita. Dalle ore 10:00 di domani mattina, fino alle ore 18:00, con orario continuato per otto ore, si potrà accedere liberamente e gratuitamente, senza pagare alcun ticket. Come si legge su Lombardianotizie.online, l’accesso sarà quello dell’N1, il Belvedere del 39esimo piano del Palazzo. L’evento è stato commentato anche dal governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha fatto sapere: “Un ‘colpo d’occhio’ per un’esperienza unica e indimenticabile ma anche la possibilità per conoscere personalmente la nostra casa che, come ho sempre detto, è la casa di tutti i lombardi”.

Stefano Cerri, imprenditore ucciso da rivale in amore/ Il cadavere venne ritrovato 7 anni dopo

“Salire fino a oltre 160 metri d’altezza del Belvedere – afferma ancora il governatore – permette di godere di un panorama meraviglioso, una vista mozzafiato per scorgere monumenti, edifici storici e punti strategici del territorio”. Si tratta quindi di un’occasione unica per tutti gli amici di Milano ma anche lombardi, per poter gustare il capoluogo della regione da una vista decisamente diversa quanto suggestiva, tenendo conto dell’altezza superiore ad un campo da calcio. Palazzo Lombardia è uno dei grattacieli più suggestivi di Milano essendo alto 161 metri .

Minorenne violentata da gruppo di egiziani a Milano/ Un arresto e un espatrio dopo un anno

PALAZZO LOMBARDIA APERTO DOMENICA 3 SETTEMBRE: DA NON CONFONDERSI CON IL PIRELLONE

Al suo interno si possono trovare gli uffici della giunta nonché quelli della presidenza. Non va comunque confuso con la storica sede della regione, il famoso Pirellone, situato in zona stazione Centrale, dove invece si trovano il consiglio regionale con i vari uffici.

Il Palazzo Lombardia sorge su un’area che in precedenza era occupata dal vivaio Bosco di Gioia che era sorto su alcuni terreni che erano stati lasciati in eredità all’Ospedale Maggiore di Milano dalla contessa Giuditta Sommaruga. Appuntamento quindi a domattina, domenica 3 settembre 2023 ore 10:00, per gustarsi una meravigliosa vista di Milano.

Migranti, Sala fa dietrofront: "serve una redistribuzione uniforme"/ Fontana: "Lombardia arrivata al limite"

© RIPRODUZIONE RISERVATA