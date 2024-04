“Lombardia Smart”, Regione completamente connessa/ Fontana “Digitale? Siamo avanti, ma c’è ancora da fare”

‘Lombardia Smart’. Questo l’obiettivo del presidente della regione, Attilio Fontana, un piano per connettere la sanità, per digitalizzare le scuole, connettendo quindi tutto il territorio regionale senza ostacoli. “Credo che in questo momento – le parole del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, come si legge su Lombardianotizie.online, durante un convengo che si è tenuto nella giornata di ieri a Palazzo Lombardia – ci siano le condizioni ottimali per portare avanti con successo percorsi di digitalizzazione: ormai l’economia mondiale pretende una connessione capillare ed efficace, risultato che si può raggiungere grazie alle risorse del Pnrr“.

Al centro del convegno, i lavori riguardanti il ‘Piano BUL, Banda Ultra Larga – Modello Diretto’ che sarà realizzato da Infratel Italia in 634 diversi Comuni. “Siamo in una fase in cui – ha proseguito il governatore – dobbiamo impegnarci con la massima determinazione per arrivare a rispettare l’invito dell’Europa ad avere entro il 2030 infrastrutture digitali in grado di garantire una connessione efficiente tra i diversi Stati Membri, cercando di eliminare al contempo quel ‘digital divide‘ che rappresenta un ostacolo da superare. Chi non riuscirà a superare questo gap rischia infatti di essere svantaggiato, questo vale sia per le persone fisiche sia per i territori nel loro complesso”.

“LOMBARDIA SMART”, UNA REGIONE COMPLETAMENTE INTERCONNESSA: I NUMERI DEL PROGETTO

Il presidente Fontana aggiunge: “La Lombardia è avanti sul digitale tuttavia c’è ancora molto da fare. Bisogna cercare di supportare i piccoli Comuni, perché oggettivamente l’introduzione della banda ultra larga può creare anche delle criticità per i territori, legate ai lavori infrastrutturali richiesti, che possono essere percepiti dalle comunità locali come problematiche. In realtà queste criticità sembrano facilmente superabili e noi come Regione Lombardia sapremo fare la nostra parte”.

I Comuni della Lombardia coinvolti nel Piano Banda Ultra Larga sono più di 1.400 e nella maggior parte degli stessi è prevista la copertura FTTH Fiber to the home. Tutti i dettagli del progetto e i progressi dello stesso sono riportati dal sito Lombardianotizie.online a questo link.

