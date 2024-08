Un nuovo attacco semina il panico nel Regno Unito, in un periodo di proteste anti-immigrazione e scontri tra manifestanti e polizia: una bambina di 11 anni e una donna di 34 anni sono state accoltellate a Londra, a poche settimane dall’aggressione di Liverpool dove sono morti due bambini. La polizia britannica riferisce che un uomo è stato arrestato dopo l’aggressione, che si è verificata a Leicester Square.

Uk, riforma scuola elementare contro la disinformazione/ Bambini impareranno a riconoscere fake news online

La bambina e la donna sono state portate in ospedale, ma non è stata in grado di fornire altri dettagli sulla gravità delle ferite. «Sono state portate in ospedale e attendiamo aggiornamenti sulle loro condizioni», fa sapere la polizia metropolitana. Per quanto riguarda l’uomo che è in custodia, si pensa che sia l’unico sospettato.

Starmer, scende l'indice di popolarità dopo gli scontri in Inghilterra/ Opinione "fortemente sfavorevole"

Il Guardian riporta che in questa fase iniziale non si ritiene che l’incidente sia legato al terrorismo. Un cordone di polizia è stato creato attorno alle doppie porte del negozio TWG Tea a Leicester Square, accanto al negozio Lego e di fronte al negozio M&M. Almeno sei agenti di polizia sono sul posto.

POLIZIA: “NON CI SONO ALTRI SOSPETTATI”

«Siamo stati chiamati alle 11.36 di lunedì 12 agosto per la segnalazione di un accoltellamento a Leicester Square. Abbiamo inviato sul posto delle risorse, tra cui un equipaggio dell’ambulanza, un paramedico avanzato e un ufficiale addetto agli incidenti. Abbiamo anche inviato membri della nostra unità di risposta tattica», ha dichiarato un portavoce del servizio ambulanze di Londra (London Ambulance Service), come riportato dalla BBC.

Regno Unito, stretta sui contenuti social?/ Post "legali ma dannosi" potranno essere rimossi

La bambina e la donna sono stati curati sul posto prima di essere trasportati «in un centro traumatologico maggiore». Invece, la polizia in un post su X ha dichiarato: «Non crediamo che ci siano sospetti in sospeso». Gli agenti sono rimasti sulla scena del crimine nel centro di Londra, che è una destinazione popolare per i turisti (la piazza e la zona circostante sono frequentate ogni settimana da circa 2,5 milioni di persone), con il sangue ancora visibile sul marciapiede.

VIDEO ATTACCO A LONDRA: BLINDATA LEICESTER SQUARE