Long-raffreddore: cos’è la nuova malattia stagionale/ “Fino a 11 giorni”. Bassetti: “Quasi peggio del Covid”

Non solo long Covid. Ora si parla anche di ‘long raffreddore’. Anche il decorso di un malanno influenzale stagionale può seguire tempi lunghi. Ed è stato proprio uno studio della Queen Mary University di Londra, pubblicato sulla rivista EClinicalMedicine edita da The Lancet, a dimostrarlo. La ricerca svela che “si possono manifestare sintomi a lungo termine, riassumibili sotto la definizione “Long-raffreddore“, anche dopo infezioni respiratorie acute che risultano negative al test Covid“. Nello studio si evidenzia anche, come riporta Adnkronos, che sia le infezioni respiratorie acute da Sars-CoV-2 sia quelle non-Covid sono associate a un’ampia gamma di sintomi più di 4 settimane dopo l’infezione acuta. E infatti gli autori concludono che la ricerca sulle sequele post-acute delle infezioni respiratorie dovrebbe estendersi oltre il Sars-CoV-2 e includere anche altri agenti patogeni.

Tra i sintomi più comuni del ‘long-raffreddore’ troviamo tosse, mal di stomaco e diarrea, e si protraggono anche oltre quattro settimane dall’infezione, mettendo KO molti italiani in questo periodo. Sono stati segnalati casi di decorsi anche fino ad un massimo di 11 settimane.

BASSETTI SUL LONG-RAFFREDDORE E LONG-COVID: “BENTORNATI NELLA NORMALITÀ DEI VIRUS”

Ad aver posto l’accento sul citato studio è stato il Dott. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Il medico accosta il long-raffreddore al Covid per come lo consociamo oggi, con risvolti talvolta anche aggressivi ma non tali a quelli che avevano generato la pandemia. Ironicamente l’esperto, tramite un post pubblicato nelle scorse ore sul proprio profilo Twitter, ha affermato: “Bentornati nella normalità dei virus”.

Quanto al decorso dell’influenza Bassetti ha evidenziato che , in termini di fastidi, il long raffreddore potrebbe anche essere considerato peggio del Covid, senza che però debba fare allarmare. D’altronde abbiamo ormai la conferma che allo stesso modo di altri virus stagionali, come il rinovirus responsabile del raffreddore, ci sono virus che possono avere strascichi di lungo periodo sui pazienti che contraggono. Una caratteristica scoperta anche grazie alle ricerche compiute sul Coronavirus. Riferendosi allo studio scientifico il medico ha poi concluso: “Chissà se i catastrofisti del Covid lo hanno letto?”

