Longevità, chi vive più a lungo?/ Geni, alimentazione e sport: i fattori determinanti

Perché alcune persone vivono più a lungo? Una buona dieta, un regolare esercizio fisico e controlli medici regolari possono aiutare, ma ci sono anche altri fattori che influenzano la longevità. La ricerca condotta dal Longevity Institute della University of Southern California sugli esseri umani e sugli animali indica che nascere in una famiglia i cui membri raggiungono regolarmente i 90 anni e oltre può essere un fattore chiave per determinare la durata della tua vita. “I geni sono sicuramente molto importanti, in particolare per arrivare alla longevità estrema”, ha spiegato il direttore Valter D. Longo. Tuttavia, avere geni longevi da soli non è una scusa per mangiare male o correre rischi perché hanno un peso del 20-30% per prevedere la longevità.

La preferenza per le diete ricche di grassi e zuccheri non aiuta a vivere più a lungo. Neil Charness, direttore dell’Institute for Successful Longevity at Florida State University, ha spiegato che se l’obiettivo è la longevità, è meglio evitare la carne e dedicarsi ad una dieta ricca di frutti di mare, verdure, frutta e noci. Anche Longo raccomanda una dieta a base vegetale con opzioni di pesce due o tre volte alla settimana. Ci sono anche però fattori di ascendenza: ad esempio chi vive in Giappone ha maggiori probabilità di essere intollerante al lattosio rispetto a una persona la cui famiglia è originaria della Norvegia, dice. Importante è anche il digiuno per un periodo di 12 ore al giorno.

Lo studio sui topi

Il dottor Longo del Longevity Institute della University of Southern California ha recentemente pubblicato uno studio con altri ricercatori che ha sottoposto i topi a una dieta ricca di grassi e ipercalorica per 25 giorni al mese, con i restanti cinque giorni costituiti da meno calorie e alimenti più salutari. I cinque giorni sono bastati per riportare i topi ad avere uno stile di vita sano. “I cinque giorni al mese – almeno nei topi – erano del tutto sufficienti per spazzare via questi 25 giorni al mese di cibo cattivo” ha spiegato Longo.

Fondamentali sono l’esercizio fisico, insieme alla dieta e alla genetica. Come affermano gli esperti, si tratta di un fattore fondamentale per la longevità. Secondo Longo, le persone che hanno vissuto fino a 100 anni hanno in genere avuto stili di vita molto attivi, svolgendo molta attività fisica, spesso integrata nelle loro routine: tante volte, infatti, erano agricoltori o persone abituate a muoversi molto. Charness ha spiegato che esistono delle cosiddette “zone blu” che indicano dove nel mondo le persone vivono più a lungo: qui si nota che in queste zone l’esercizio fisico è stato un fattore costante lì.

