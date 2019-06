LONTANO DA TE/ Anticipazioni e news ultima puntata 30 giugno 2019

LONTANO DA TE, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Siamo arrivati alla quarta e ultima puntata di Lontano da te, la fiction italo-spagnola in onda su Canale 5. Le prime anticipazioni su quello che vedremo il 30 giugno dicono che, nonostante l’occupazione della scuola da ballo e l’arrivo della polizia, Candela tornerà in libertà e riuscirà a mettersi in contatto ancora con Massimo. I due pensano di essere innamorati l’uno dell’altra, ma hanno bisogno di capire se quello che per un po’ di tempo hanno provato per una visione sia un sentimento vero. Per questo prenderanno una decisione importante, quella di incontrarsi laddove si sono conosciuti la prima volta, ovvero a Praga. Tuttavia non si può dimenticare la “vita reale” che i due hanno sia a Roma che a Siviglia. Per esempio, andare via dalla città andalusa è riuscito già una volta a Candela, ma come può convincere il Chino a lasciarla partire un’altra volta? Per di più di fatto lei ora è senza più un lavoro.

L’AVVICINAMENTO TRA FRANCESCA E FABRIZIO

Massimo, invece, deve concludere la cessione della sua azienda a Giannini e non è detto che tutto fili per il meglio, dato che occorrerà un’approfondita due diligence contabile per dare via libera all’operazione. Pietro ha già distrutto dei documenti e lo stesso Salvatori è stato molto distratto nell’ultimo periodo: insomma, non tutto potrebbe andare per il meglio. Senza dimenticare che Francesca si sente trascurata e la decisione di Massimo di partire un’altra volta potrebbe per lei rappresentare un altro segnale per avvicinarsi a Fabrizio. In effetti nella serie sembra essere emersa la possibilità di una storia tra i due medici, mentre non pare esserci per il Chino un’altra donna oltre a Candela. Sempre che non si possa considerare tale Ignacia, che ha già dimostrato di avere un debole per l’uomo e di essere disposta anche ad assecondare il suo progetto di aprire un ristorante al posto della scuola di ballo di Candela.

