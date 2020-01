Looney Tunes – Back in action/ Video, su Italia 1 il film di Joe Dante (3 gennaio)

Looney Tunes – Back in action andrà in onda su Italia 1 nel primo pomeriggio di venerdì 3 gennaio, alle ore 14.35. Si tratta di un film fantastico del 2003 diretto da Joe Dante (Gremlins, Salto nel buio, L’erba del vicino) ed interpretato da Brendan Fraser (La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, Viaggio al centro della Terra, Crash – Contatto fisico), Jenna Elfman (Tentazione d’amore, Amori in città… e tradimenti in campagna, Amici di letto), Steve Martin (Roxanne, Una scatenata dozzina, La pantera rosa) e Timothy Dalton (Gli ultimi fuorilegge, 007 – Vendetta privata, Maria Stuarda, regina di Scozia). Il film fu realizzato combinando riprese di attori dal vivo con personaggi realizzati a cartoni animati, con una tecnica resa celebre da Chi ha incastrato Roger Rabbit e ripresa poi più volte, ad esempio in Space Jam.

Looney Tunes – Back in action, la trama del film

Ecco la trama di Looney Tunes – Back in action. Daffy Duck, dopo l’ennesimo litigio con Bugs Bunny, viene licenziato dalla Warner Bros. Lo stuntman Dj Drake (Brendan Fraser) viene incaricato di portarlo fuori dagli Studios. A causa di un incidente, causato dalla sua imperizia e dallo stesso Daffy, Drake provoca il crollo di una torre all’interno degli Studios stessi, causando danni gravissimi. Anche lui viene quindi licenziato. Tornato a casa, scopre che Daffy lo ha seguito. Il papero infatti non ha nessun altro posto dove andare al di fuori della Warner. Anche il padre di Dj, Damien Drake (Timothy Dalton), è un attore, e sta interpretando in un film la parte di una spia. Daffy si convince che l’uomo sia veramente un agente segreto e, con l’aiuto del poco convinto Dj, i due cominciano ad indagare. Ben presto i sospetti del papero di rivelano fondati. Daffy così comincia a seguire Damien sulle tracce di una misteriosa e preziosissima pietra. Nel frattempo negli studi Warner è tornata la calma e i produttori decidono di richiamare in servizio Daffy Duck, che si è reso però irreperibile. L’incarico di ritrovarlo e rimetterlo sotto contratto viene affidato alla giovane Kate Houghton (Jenna Elfman).

Il trailer di Looney Tunes – Back in action

© RIPRODUZIONE RISERVATA