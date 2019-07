Loredana Bertè e Bjorn Borg/ Un amore tormentato tra eccessi e faide familiari

Bjorn Borg è stato il grande e vero amore di Loredana Bertè. Lo ha svelato la stessa cantante, che regalò la favola più emozionante della fine degli anni ’80. Lei era la diva della canzone italiana, lui il divo del tennis mondiale. Lo conobbe quando stava insieme al tennista italiano Adriano Panatta. Era il 1973 e si incontrarono al Roland Garros, dove si era recata per seguire il fidanzato. Ma quando anni dopo, per la precisione nel 1988, si ritrovarono al Festivalbar, a Ibiza, scoppiò la passione. Si scatenò un’attrazione fisica irrefrenabile, tanto che diventarono inseparabili. Lei trascurò la carriera per lui, senza sapere che stava per vivere uno dei periodi più complicati della sua vita. Appesa la racchetta al muro, Borg cominciò un’esistenza sregolata. La cantante lo salvò anche da un gesto estremo. Buttò giù un flacone di barbiturici e si cominciò a parlare dello spettro della depressione, ma per la gente era solo un incidente. Lei che si era trasferita in Svezia dopo il matrimonio si ritrovò a provare a strappare il marito dalla dipendenza dalla droga, finendo poi per scivolarci insieme.

LOREDANA BERTÈ E BJORN BORG, UN AMORE TORMENTATO

Bjorn Borg voleva Loredana Bertè tutta per sé, ma la madre di lui, Lennart Bergelin, non l’accettava. Lui si lasciò influenzare dalla madre, infatti quando la moglie le chiese di avere dei figli con lui le rispose di volerne uno solo se di puro sangue svedese. In quel periodo Loredana Bertè si divideva tra le occasioni ufficiali importanti, come l’incontro con i reali di Svezia e la cena con il presidente Usa George Bush senior, e giorni in cui provava a tenerlo lontana dalla cocaina e dai giochi pericolosi, come quando le propose la roulette russa con la pistola. La depressione travolge anche lei, infatti tentò il suicidio a Milano. Fu salvata per un soffio. Bjorn Borg la tradiva con una giornalista, quindi nel 1993 chiese il divorzio. Si lasciarono male e lei ne uscì con molte difficoltà economiche. Il divorzio tra l’altro non fu formalizzato in pieno, infatti quando lui si risposò nel 2002 lei lo denunciò per bigamia. E gli fece causa anche per avere 5 milioni di euro di alimenti mai versati. Con la moglie svedese lui poi si comporta diversamente: ebbe un altro figlio e uscì definitivamente dalla vita di Loredana che, dopo la morte della sorella Mia Martini, riuscì a tornare l’icona che era.

© RIPRODUZIONE RISERVATA