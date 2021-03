Loredana Bertè/ Il rapporto con il padre Giuseppe Radames, la violenza subita da uno sconosciuto

Loredana Bertè ha avuto un rapporto molto difficile con il padre Giuseppe Radames Bertè. Nel suo libro autobiografico “Traslocando – È andata così”, la cantante ha raccontato l’infanzia a Bagnara Calabra. I genitori, entrambi insegnanti, litigavano spesso e lei e le sorelle, Leda, Domenica (detta Mimì) e Olivia, ne soffrivano: “Sono cresciuta con la regola del niente. Niente giocattoli, niente bambole, niente regali. Niente di niente”. La Bertè ha spesso accusato il padre, morto nel 2017 a 96 anni, di essere un violento: “L’ho visto massacrare mia madre di botte a sangue all’ottavo mese di gravidanza, ricordo le mattonelle del bagno sporche. Metteva Beethoven quando doveva picchiare qualcuno”, ha raccontato a Verissimo. Anche Mia Martini parlò del padre nelle sue canzoni: in “Padre davvero” aveva descritto il rapporto complesso col genitore, e in “Gli uomini non cambiano” accennò a un padre poco comprensivo.

Loredana Bertè: il difficile rapporto con il padre, la violenza di uno sconosciuto

La vita di Loredana Bertè non è stata certo facile, un padre violento e la prematura morte della sorella Mia Martini. Inoltre da ragazzina la cantate è stata vittima di abusi da parte di uno sconosciuto. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la Bertè ha raccontato il dramma vissuto quando era appena un’adolescente. “C’era questo ragazzo che mi portava le rose ogni giorno. E io, come una cretina, ci sono cascata. Una volta mi ha invitato a cena e io ho accettato. Non avrei dovuto farlo”, ha iniziato a raccontare. E ha aggiunto: “Poi si è fermato in un posto isolato, vicino uno scannatoio e lì mi ha preso a botte. Sono volati calci e pugni e mi ha violentata“. Col senno del poi, Loredana Bertè si è pentita di non aver denunciato quanto accaduto: “Ho sbagliato a non andare dalla polizia. Mi sono tenuto stretto quell’orribile ricordo perché non volevo che mia madre sapesse dell’accaduto”.

