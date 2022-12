Loredana, chi è la moglie di Giuseppe Cionfoli/ I figli Samuel, Vera e Consuelo

Loredana, chi è la moglie di Giuseppe Cionfoli

Giuseppe Cionfoli sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 14 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Il cantautore è sposato con Loredana, con cui ha avuto tre figli: Samuel, Vera e Consuelo. Prima di sposarsi, Giuseppe Cinofili era un frate che raggiunse il successo partecipando all’edizione numero 32 del Festival di Sanremo. Uscì definitivamente dall’Ordine nel 1988: “Mia moglie è la figlia dell’autista che mi accompagnava ai concerti. Ma la mia spiritualità non ne ha risentito: frate ero e frate sono rimasto. Ogni tanto mia moglie dice: vai un po’ a riflettere in convento. E in effetti il chiostro mi manca”, ha raccontato a Il Giornale. Ospite a “Vieni da me” di Caterina Balivo, Cionfoli ha rivelato che la moglie era testimone di Geova.

KATIA RICCIARELLI, PERCHÈ NON HA AVUTO FIGLI?/ "Ho pensato alla carriera e quando ci ho provato era tardi"

Giuseppe Cionfoli e la moglie Loredana: “Iniziai a provare gelosia appena si fidanzò”

“Il padre la portò da me per farle capire che stava sbagliando, le feci capire che la situazione era un’altra ma dalla nostra frequentazione iniziai a provare gelosia appena si fidanzò. In quel periodo dovevo decidere se dentro o fuori, ci ho messo 5 anni e Loredana attendeva. Poi lei andò a Torino, io andai a prenderla e divenne mia moglie”, ha raccontato Giuseppe Cionfoli nel salotto di Rai 1. Lo scorso anno, ospite di Serena Bortone, il cantautore ha ricevuto un messaggio dalla moglie Loredana, che lo ha profondamente commosso: “Non è stato facile vivere non tanto con l’uomo, che è meraviglioso, quanto il personaggio che hai dovuto incarnare. Tante volte non sei stato capito ma sei sempre andato avanti con l’amore del Signore”.

LEGGI ANCHE:

MARCO DELLA MURA, CHI È?/ Giovane allievo di Katia Ricciarelli: "Sogno di diventare un cantante lirico"MOLARA, MAMMA DI KATIA RICCIARELLI/ "Lasciata da mio padre quando era incinta. Meglio non averlo conosciuto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA