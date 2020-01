Loredana e Stefania, fidanzata e figlia Pasquale Laricchia/ Chi sono? Dettagli dal GF

C’è chi rivedendolo nella Casa del Grande Fratello Vip 4 si è subito ricordato della lunga storia d’amore con Victoria Pennington, ma oggi Pasquale Laricchia ha una vita ben diversa da quella che aveva allora. La storia con Victoria è chiusa da molto tempo e oggi nella vita del gieffino c’è non una, ma ben due donne. Una di queste è Loredana, la sua fidanzata. Una donna che non sembra appartenere al mondo dello spettacolo che che Pasquale preferisce anzi tenere abbastanza lontano da questo. Di lei non c’è traccia sui social di Pasquale, conferma del fatto che voglia tenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Pasquale Laricchia è papà di Stefania: i dettagli

Eppure di lei, Pasquale Laricchia ha parlato nella Casa del Grande Fratello Vip, confidandosi con i suoi compagni d’avventura. Ma questa non è l’unica sorpresa riguardante il gieffino: Pasquale ha infatti svelato di avere una figlia. Lei si chiama Stefania e, a quanto pare, avrebbe circa due anni. Tuttavia neppure di lei c’è traccia sui social di Laricchia, neppure una foto. Pare infatti che la decisione sia di mantenere totale riserbo sui suoi affetti privati. Tuttavia non è detto che nella Casa non possa arrivare una bella sorpresa proprio da una o entrambe le sue donne. Staremo a vedere!

