Pasquale Laricchia ha una figlia/ La rivelazione al GF VIP 4: “si chiama Stefania”

Pasquale Laricchia fa una importantissima rivelazione al Grande Fratello Vip 2020. L’ex concorrente del GF 3, infatti, ha raccontato di avere una figlia di cui nessuno era a conoscevano. Una notizia che ha sorpreso il pubblico di Canale 5, ma anche gli ammiratori dell’ex gieffino che per la prima volte ha parlato della figlia dicendo anche il suo nome. L’Highlander del Grande Fratello ha sempre preferito mantenere un profilo basso circa la sua vita privata e la conferma arriva anche da questa notizia, visto che nessuno era a conoscenza dell’esistenza di una figlia. In tanti forse ricorderanno Laricchia fidanzato con la bellissima Victoria Pennington, concorrente con cui ha condiviso l’esperienza GF 3. La storia d’amore tra i due è finita ed oggi Pasquale è felicemente impegnato con Loredana, la donna con cui ha ritrovato il sorriso.

Pasquale Laricchia ho una figlia: “si chiama Stefania”

Pasquale Laricchia durante la sua esperienza al GF VIP 4 ha lasciato diversi indizi sulla sua paternità. L’ex gieffino, infatti, all’interno della casa ha parlato della nuova compagna Loredana con cui si sente pronto ad allargare la famiglia. Il primo grande indizio è arrivato quando Pasquale, dopo aver discusso con Pago per via dell’incontro tra il cantante e la ex fidanzata Serena Enardu, rientrato nel prive ai concorrenti storici del GF ha raccontato di non aver voluto alzare i toni perchè ha fatto una promessa ad una persona fuori dalla casa. Si tratta di Loredana, la compagna a cui ha promesso di non litigare all’interno della casa, ma nel raccontare questa cosa si è anche lasciato scappare: “E poi sono padre di famiglia”. La confessione è arriva poco dopo quando, parlando di figli con Salvo e Patrick, Pasquale ha raccontato della figlia Stefania che, stando a quanto detto dall’ex GF 3, dovrebbe avere circa un anno o al massimo due. Il concorrente, infatti, ha raccontato la grande gioia nel vedere la piccola muovere i primi passi, ma anche di aver ricevuto proprio durante le vacanze di Natale i primi scherzi dalla figlia.

