Loredana Fiorentino, mamma Favoloso/ “Nina Moric ha recitato, Elena mi piaceva ma..”

Pubblicità

Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Mario Favoloso, torna a Live non è la D’Urso per fare chiarezza sul rapporto del figlio con Elena Morali, ma anche per rispondere agli attacchi di Nina Moric, che ha denunciato il figlio per stalking. “Purtroppo mio figlio è indagato, ma non c’è violenza e stalking. Nina ha recitato completamente. Una persona che chiama con quel tono di voce, come quello di Luigi Mario, non può spaventarti. Nina vuole andare avanti con queste cose, noi siamo tranquilli perché è innocente”, spiega a Live. Loredana Fiorentino ne ha per tutti, anche per l’attuale fidanzata Elena Morali, che dopo aver lasciato il figlio, ha deciso di tornare sui suoi passi. Alla mamma di Favoloso non sono piaciuti né i modi né le tempistiche adottate da Elena Morali. “Lei mi piaceva”, ammette amaramente la Fiorentino durante l’intervista a Live.

Loredana Fiorentino, la mamma di Favoloso contro la Morali: “Non posso accettare ciò che ha fatto”

Loredana Fiorentino attacca Elena Morali per la sua instabilità nel rapporto col figlio: “Elena Morali mi piaceva, ora come mamma non posso accettare quello che ha fatto“. La Parietti, ospite in studio, puntata il dito contro Luigi Mario Favoloso. La Fiorentina non ci sta: “Io metto in discussione mio figlio ma solo sulle cose giuste”. E sulla Moric dice: “Nina Moric deve chiedere scusa ai magistrati per il tempo che sta facendo perdere loro. Elena MoralI? Spero renda felice mio figlio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA