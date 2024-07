Al Bano e Loredana Lecciso stanno ancora insieme ma nessun matrimonio in vista/ Lei: “Mai stati meglio”

Al Bano e Loredana Lecciso stanno ancora insieme: dall’incontro a scuola alla crisi nel loro rapporto

Al Bano e Romina Power sono stati per decenni al centro del gossip e dell’attenzione mediatica per la loro storia d’amore. Dopo quattro figli e la misteriosa scomparsa della primogenita Ylenia il loro rapporto si è deteriorato fino a separarsi. In seguito è scoccato l’amore tra Al Bano e un’altra donna, Loredana Lecciso dando così vita ad un eterno triangolo che dura da venticinque anni. Il cantante di Cellino San Marco e la soubrette si sono conosciuti fuori dalla scuola frequentata dai loro rispettivi figli. Al Bano sul loro primo incontro ha rivelato: L’ho vista per la prima volta fuori da una scuola a Lecce. Io ho accompagnato le mie figlie e lei la sua primogenita. Ora sono ben 23 anni che stiamo insieme” Al Bano e Loredana Lecciso hanno trent’anni di differenza, si sono conosciuti sul finire degli ’90 ed entrambi avevano delle lunghe relazioni alle spalle: Al Bano con Romina Power, dalla quale ha avuto quattro figli (Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr), Loredana Lecciso con l’ex marito Fabio Cazzato dal quale ha avuto una figlia, Brigitta.

Dalla loro unione, invece, sono nati due figli Jasmine, che oggi ha 23 anni e Al Bano Jt (Bido) di 22 anni. La storia d’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso è stata attraversata da varie crisi e separazioni. La prima crisi, che rischiò di dividerli per sempre, arrivò all’epoca in cui la donna decise di lanciarsi come personaggio televisivo insieme alla sorella gemella Raffaella. Risale a quel periodo il furioso scontro avvenuto in diretta tv all’Isola dei famosi, reality show al quale Al Bano partecipava da concorrente insieme alla figlia Romina jr, nata dal matrimonio con Romina Power. Trascorso quel periodo, i due riuscirono a recuperare la loro storia e Loredana abbandonò gradualmente le scene. Una seconda crisi sarebbe arrivata qualche anno fa, coincisa con il ritorno di Al Bano e Romina insieme sul palco come coppia musicale. Ma anche quel periodo è alle spalle.

Dopo oltre venticinque anni di relazione, Al Bano e Loredana Lecciso stanno ancora insieme ed il loro procede a gonfie vele. Hanno superato due pesanti crisi e sono più uniti che mai soprattutto per il bene dei due figli Jasmine e Bido. Però, se si parla di matrimonio Al Bano e Loredana Lecciso frenano entrambi. La showgirl, infatti, di recente ospite nel programma di Monica Setta Storie di Donne al Bivio ha confessato: “C’è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme. Ci ritagliamo serate casalinghe a Cellino; lui cucina, suona, stiamo bene tra di noi, non ci serve molto altro” E poco dopo lui al Vinitaly le ha fatto eco: “Se è vero che ha rifiutato la mia proposta di matrimonio? Non serve più il matrimonio, abbiamo già fatto quell’esperienza, va bene così. La nostra decisione di non sposarsi è una scelta comune. Mentalmente, grazie a Dio, siamo sposati da 24 anni ma per scaramanzia non abbiamo mai formalizzato”.











