Loredana Lecciso e Romina Power hanno fatto face?/ “Cena a casa di Al Bano e…”

Negli ultimi giorni potrebbe essere accaduto qualcosa di davvero importante per Al Bano Carrisi. Stando a quanto svela il settimanale Nuovo, nel numero in edicola oggi 27 agosto, potrebbe finalmente essere arrivato il fatidico chiarimento, con tanto di pace, per Romina Power e Loredana Lecciso. I due grandi amori del cantante di Cellino San Marco, l’ex moglie e l’attuale compagna, non hanno mai avuto rapporti idilliaci, eppure si sarebbero ritrovate per una cena che avrebbe messo fine ad ogni ostilità. “Alla cena erano presenti Loredana, il cantante, Romina, Yari e la sua compagna…L’occasione per la rimpatriata è dovuta proprio a loro due, pronti per le presentazioni ufficiali in famiglia…” si legge sul settimanale, come riporta LaNostraTv.

Loredana Lecciso e Romina Power, fine delle ostilità? La compagna di Al Bano svela…

Il settimanale di Riccardo Signoretti avrebbe allora deciso di chiarire la questione con una delle due protagoniste. Così ha contattato Loredana Lecciso che, tuttavia, non si è sbilanciata sulla vicenda ma ha dichiarato: “A tavola non si litiga, si mangia…”, che potrebbe sembrare quasi una conferma del gossip. Intanto sulla questione è stata interrogata anche Marta Flavi che sulla presunta pace tra Romina Power e la Lecciso ha dichiarato: “Con questa cena è stata superata l’antipatica situazione, che si verifica spesso, per cui la nuova partner di un uomo viene costantemente e fastidiosamente paragonata all’ex ingombrante…” L’ex moglie di Maurizio Costanzo, quindi, conferma la pace tra le due donne.



