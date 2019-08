LOREDANA LECCISO/ “Io e Al Bano single, tra noi ora c’è un altro rapporto”

Loredana Lecciso è uno dei nomi da sempre più discussi nel mondo della televisione, con la show girl che ha avuto negli anni un apice di popolarità per la sua storia con Al Bano che le ha regalato i figli e un legame che lei stessa definisce comunque “indissolubile” proprio per l’importanza che i figli hanno nelle rispettive vite. Ma in queste ultime settimane il nome della Lecciso è stato molto spesso accostato al Grande Fratello Vip e alla sua presenza nel reality Mediaset. Una possibilità che Loredana ha smentito in un’intervista a “Nuovo”, spiegando come la sua natura molto riservata nel privato, a telecamere spente, non le permetterebbe di cimentarsi in un’esperienza del genere: “Ho fatto una battuta dicendo che non farei il Grande Fratello per non farmi vedere struccata,” ha raccontato, “ma scherzi a parte devo dire che non riuscirei a sentirmi osservata 24 ore su 24. Per me sarebbe una dimensione strana e non credo proprio di farcela ad affrontare un’esperienza del genere.”

“AL BANO? OGNUNO DI NOI HA LA PROPRIA VITA”

In molti ritengono che Loredana Lecciso possa comunque essere impegnata in una trattativa economica che, a sorpresa, potrebbe farle cambiare idea sull’opportunità di partecipare al Grande Fratello Vip, ma al momento la show girl non ha fatto altro che confermare le sue perplessità: “Ammetto di averci fatto un mezzo pensiero, ma non so se riuscirei a superare i miei limiti,” ha raccontato a “Nuovo”, parlando anche del suo rapporto con Al Bano dopo la separazione. Dal cantante ha avuto i figli Jasmine e Bido: “Ognuno vive la propria vita, siamo entrambi single e ci siamo dichiarati tali uno a una settimana dall’altra, ma non ci saranno novità fra noi. Ci siamo lasciati perché i rapporti mutano e in questo caso per me si è trattato di un’evoluzione. Ora tra noi c’è un rapporto più bello ed affettuoso.” Dunque un momento di serenità personale che potrebbe però trovare una scossa elettrica dal ritorno in tv in un’arena complessa come quella del Grande Fratello Vip. E chissà che la ritrosia di Loredana Lecciso non possa essere vinta dalla produzione del programma prima dell’inizio ufficiale.

