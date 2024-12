Loredana Lecciso decide di tendere una mano alla sua ‘rivale’ in amore Romina Power. D’altra parte è passato davvero tanto tempo dalla sua storia con Al Bano e oggi, con la lucidità e la maturità acquisita, ritiene sia giunto il momento di sancire una pace definitiva. In una bella intervista rilasciata a Storie di donne al Bivio, la compagna di Al Bano ha quindi annunciato l’idea di voler ricucire con l’ex moglie del cantante e di creare una vera e propria famiglia allargata. “Dopo tutti questi anni penso sia l’ora di porgere la mano. In passato sono stata gelosissima ora però dobbiamo fare pace perché io e lei condividiamo il bene più grande, i figli con Al Bano”.

Un’apertura per certi versi clamorosa, quella di Loredana Lecciso, dato che in tutti questi anni il tasto Romina Power è sempre stato molto dolente per lei. Vedremo cosa accadrà, di sicuro anche Al Bano sarebbe felice di sapere che i suoi più grandi amori sono in rapporti sereni e cordiali. Uno scenario difficilmente realizzabile, sempre che Romina Power non decida di fare un passo verso Loredana.

Loredana Lecciso: la mano tesa a Romina Power e il ‘rifiuto’ ai reality show

Di sicuro, oggi, è Loredana Lecciso la donna più vicina ad Al Bano, la quale a proposito delle condizioni di salute del cantante, dopo l’operazione alle corde vocali, ha assicurato: “Sta bene ed è sulla via della guarigione”. Spesso corteggiata in tv per partecipare come ospite e concorrente, Loredana ha ammesso di essere molto richiesta e ambita.

“Ogni anno arriva la proposta del Grande Fratello ma io sto volentieri a casa, non amo le mondanità, stare chiusa non mi spaventa. Forse, però, alla fine sarebbe una terapia d’urto: così è stato con l’aereo, del resto, l’ho superata volando”, racconta in un’intervista rilasciata ad Azzurra Della Penna per il settimanale Chi.

