Loredana Lecciso ‘minacciata’ da Romina Power / “Non puoi nominarmi”

Loredana Lecciso ha scoperto di non poter nominare Romina durante l’intervista a Domenica In

Continuano i ferri corti in casa Carrisi, tra l’ex moglie di Al Bano, Romina Power e l’attuale compagna Loredana Lecciso. In particolare, come riporta il settimanale ‘Nuovo’, la situazione è tornata rovente dopo l’ultima intervista rilasciata dalla Lecciso su Rai Uno a ‘Domenica In’. Durante l’intervista condotta da Mara Venier. “Ci ha spiegato che non possiamo nominarla” ha detto la conduttrice, mettendo in guardia Loredana Lecciso, 50 anni, mentre stava affrontando l’intervista domenica pomeriggio in diretta su Rai Uno. Un colpo di scena che non era previsto e che le ha fatto accusare il colpo. Gli animi sembravano tornati distesi quest’estate quando erano stati fotografati tutti assieme durante un pranzo. Ma evidentemente non è così per Romina Power che, come riporta sempre il settimanale ‘Nuovo’, continua a mettere i bastoni fra le ruote all’attuale compagna del cantante Al Bano. Quest’ultimo si dice che soffra molto le faide familiari e sicuramente anche dopo quest’ultima uscita non sarà rimasto contento.

Loredana Lecciso ha sempre fatto buon viso a cattivo gioco…

“Perché Romina mi provoca si intromette anche nel mio lavoro in tv?”, avrebbe detto esasperata Loredana Lecciso. “Si sente danneggiata”, come scritto da ‘Nuovo’. La dichiarazione è di un amico che preferisce restare anonimo. Come riporta il confessore di ‘Nuovo’ Romina sarebbe stata più volte ospite nella tenuta Carrisi e Loredana avrebbe fatto buon viso a cattivo gioco. Ma a quanto pare tutto ciò non è bastato e gli screzi continuano fra le due. Il problema per Loredana è anche a livello lavorativo che non potendo pronunciare detereminate cose rischia di perdere delle opportunità di lavoro. La cantante di origine americana continua a dividere la sua vita fra Los Angeles e la Puglia, abitando vicino proprio alla villa del cantante a Cellino San Marco. Una situazione che rischia di degenerare e che sta mettendo in seria difficoltà sia Al Bano che la sua compagna.

