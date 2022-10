Mara Venier: “Romina Power ci ha diffidato”/ “Preferisco non fare il suo nome…”

Mara Venier e “Domenica In” sono stati diffidati da Romina Power. La rivelazione è giunta nel corso della puntata odierna della trasmissione domenicale di Rai Uno condotta dalla presentatrice veneta, durante l’intervista realizzata a Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi. In particolare, la dolce metà del cantante pugliese stava ricordando il periodo nel quale ha incontrato per la prima volta l’artista di Cellino San Marco: “Era reduce da un periodo difficile della sua vita…”. A quel punto, zia Mara l’ha interrotta: “No, ti prego, non facciamo i nomi di nessuno… Preferisco non fare i nomi di nessuno”. Lecciso, sorpresa, ha realizzato allora che si trattava del divieto di nominare Romina Power.

ROMINA POWER HA DIFFIDATO MARA VENIER E DOMENICA IN. LOREDANA LECCISO: “SONO MORTIFICATA”

A quel punto, Mara Venier è uscita allo scoperto: “Va beh, tanto lo posso dire. Siamo stati diffidati dal fare il nome di Romina Power, ma io le dico tanti auguri, ché è il tuo compleanno oggi, cara”. Loredana Lecciso si è quindi scusata con la conduttrice, pur non avendo pronunciato il nome dell’ex moglie di Al Bano: “Sono mortificata, Mara, non volevo arrecarti questo fastidio, però allo stesso modo volevo dire che Al Bano usciva da una pagina molto triste della sua vita”.

