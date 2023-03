Loredana Macchietti, moglie Gianni Minà/ Le figlie Marianna, Francesca e Paola

Loredana Macchietti, chi è la moglie di Gianni Minà

Loredana Macchietti è stata sposata con Gianni Minà, il giornalista scomparso a 84 anni il 27 marzo 2023. Loredana Macchietti si è diplomata all’Università come assistente sociale ed educatrice degli adulti: nella prima parte della sua vita ha lavorato nel volontariato. “Io vengo dal sociale e con lui, grazie a quella visione, ho scoperto e decifrato mondi bellissimi ma anche tremendi”, ha detto la regista all’Ansa, parlando dell’incontro con il marito. Prima di sposare Loredana, Gianni Minà è stato sposato con Georgina Garcia Menocal: dalla loro unione è nata la figlia Marianna, che oggi vive a Città del Messico.

Dal matrimonio con Loredana Macchietti sono nate le due figlie Francesca e Paola. Gianni Minà e la moglie Loredana Macchietti hanno lavorato spesso insieme: “Sarebbe riduttivo definire Loredana come mio braccio destro, perché non è così. È stata, di volta in volta, editore, produttore, curatore di tutti i progetti realizzati negli ultimi tre decenni. Mi limito a dire che molti progetti, senza la sua caparbietà, non avrebbero mai visto la luce”, ha detto il giornalista intervistato da Articolo 21.

Le figlie di Gianni Minà: Marianna, Francesca e Paola

Nel 2011 Loredana Macchietti ha prodotto il documentario “Cuba in the age of Obama” diretto dal marito Gianni Minà. L’ultimo progetto che il giornalista ha realizzato con la moglie è stato il documentario autobiografico “Gianni Minà, una vita da giornalista”, che l’anno scorso ha aperto il Bari Film Festival. “L’idea di questo lavoro, che è memoria dinamica, è nata insieme, da una festa alla Casa del Cinema di Roma nel 2008 con tutti i suoi amici per i cinquant’anni della sua professione”, ha spiegato la regista Macchietti all’Ansa. E ha aggiunto: “Ho scelto le cose che mi divertivano, è un po’ un dietro le quinte, un po’ la storia del giornalismo e della televisione dagli Sessanta ai giorni nostri, perché io non volevo raccontare solo lui, ma l’evoluzione o l’involuzione del giornalismo. È la storia di Gianni Minà, ancora molto popolare nonostante siano vent’anni che non appare in televisione”.

