Loredana, moglie Giuseppe Cionfoli/ “Era testimone di Geova, io frate fino al 1988”

Giuseppe Cionfoli: frate prima di incontrare la moglie

Giuseppe Cionfoli è sposato con Loredana, dalla fine degli anni ’80. La coppia ha avuto tre figli: Samuel, Vera e Consuelo. Oggi hanno anche tre nipoti. Prima di sposarsi, Giuseppe Cinofili era un frate che raggiunse il successo partecipando all’edizione numero 32 del Festival di Sanremo – classificandosi quarto – condotta da Claudio Cecchetto con la partecipazione di una debuttante Patrizia Rossetti. Presentò “Solo grazie” e bissò l’anno successivo con “Shalom”. Lo stop alla carriera religiosa è arrivato subito dopo: “È arrivato un nuovo padre generale dei Cappuccini. La prima, primissima cosa che ha fatto appena insediato fu chiamare me insieme al mio Padre provinciale. Neanche mi ha salutato. Ha puntato il dito verso di me e ha detto: decidi, o rimani e non canti o esci”, ha raccontato il cantautore a La Stampa.

Giuseppe Cionfoli il matrimonio con Loredana

Giuseppe Cionfoli è uscito definitivamente dall’Ordine nel 1988, poco prima di sposarsi con Loredana: “Mia moglie è la figlia dell’autista che mi accompagnava ai concerti e ho tre figli, Samuel, Vera e Consuelo. Ma la mia spiritualità non ne ha risentito: frate ero e frate sono rimasto. Ogni tanto mia moglie dice: vai un po’ a riflettere in convento. E in effetti il chiostro mi manca”, ha raccontato a Il Giornale. Ospite a “Vieni da me” di Caterina Balivo, Cionfoli ha rivelato che la moglie era testimone di Geova: “Il padre la portò da me per farle capire che stava sbagliando, le feci capire che la situazione era un’altra ma dalla nostra frequentazione iniziai a provare gelosia appena si fidanzò. In quel periodo dovevo decidere se dentro o fuori, ci ho messo 5 anni e Loredana attendeva. Poi lei andò a Torino, io andai a prenderla e divenne mia moglie”.

