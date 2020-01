Lorella Boccia / Bimbo in arrivo con Nicola Presta? Gli indizi (Rivelo)

È da tempo che si parla di una gravidanza in corso per Lorella Boccia. La conduttrice di Rivelo e ballerina di Amici è sposata con Nicola Presta e insieme condividono scatti bellissimi sui social. Uno di questi però ha destato tanta curiosità tra il pubblico della conduttrice, che si è chiesto se lei fosse in dolce attesa o meno. Il suo fisico è perfetto e statuario, quindi sarebbe quasi impossibile, se non molto difficile, nascondere una gravidanza in corso per tanto tempo. Ci sono degli indizi però che giocano a favore di chi fa gli occhi dolci solo all’idea che la Boccia e Presta abbiano un bambino: nei commenti ad una foto, Nicola ha scritto “abbiamo dei segreti inconfessabili da custodire… per ora”. Si tratta di un bel pargolo in arrivo? La risposta di lei lascia ben sperare: “Sei proprio uno str***o”, scrive sotto al commento del marito.

Lorella Boccia intervisterà Alan Fiordelmondo e Sabrina Ghio

Gli ospiti che sono passati dal salotto di Lorella Boccia a Rivelo sono ormai tanti, ogni intervista è caratteristica e molto personale, tanto che diversi personaggi dello spettacolo hanno deciso di rivelare alcuni dettagli riguardanti la loro vita privata proprio a lei, davanti ad una bottiglia di vino e nel contesto di una chiacchierata che ha tutta l’aria di essere molto informale. Stando ai fatti, il format condotto dalla Boccia funziona benissimo. Nella puntata del 23 gennaio 2020 si siederanno con lei per un’intervista Alan Fiordelmondo e Sabrina Ghio.

