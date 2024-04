Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono lasciati?/ Lei rompe il silenzio: “Ecco come stanno le cose”

Lorella Boccia smentisce la crisi col marito Niccolò Presta: le sue parole

Lorella Boccia rompe il silenzio. Da giorni si parla di possibile crisi col marito Niccolò Presta, scomparso dai profili social della ballerina e conduttrice. I due, sempre apparsi molto uniti e complici, anche sui rispettivi profili Instagram, nelle ultime settimane non si sono mostrati più insieme, cosa che ha portato i follower della coppia ad insospettirsi. Tanti hanno perciò iniziato a chiedere loro se fossero in crisi o, addirittura, si fossero lasciati.

Niccolò Presta e Lorella Boccia, matrimonio in crisi?/ Segnalazioni e indizi: la reazione dell'ex di Amici

Dopo settimane di silenzio, Lorella Boccia ha deciso di rispondere alle domande sempre più insistenti dei fan, chiarendo come stanno realmente le cose col marito Niccolò Presta. “Rispondo qui brevemente ad una domanda che ultimamente leggo di frequente soprattutto in direct. – ha esordito – Una domanda che riguarda me, mio marito e una presunta separazione. Rispondo, soprattutto a chi mi segue da tanto e manda messaggi di affetto, che va tutto bene, e scrivo queste righe facendo le corna a terra perché come si dice a Napoli ‘L’uocchie sicche so’ peggio d’e scuppettate’”.

Lorella Boccia a Le Iene: "Mio padre sparì quando ero bambina"/ "Mi ha lasciato solo rabbia ma ho perdonato"

Lorella Boccia: “Ecco perché Niccolò è scomparso dai social”

Una volta chiarito che col marito Niccolò va tutto bene, Lorella Boccia spiega perché è scomparso dai social e non appare più al suo fianco in foto e video. “Detto questo credo che il dubbio nasca dalla non presenza di Nick sui social. Il motivo per cui non lo vedete deriva dalla sua decisione di non comparire e di non usare più i social – ha chiarito la ballerina – ed io ovviamente rispetto la sua scelta. Però tranquilli perché continuerò a rovinare le sue piante inconsapevolmente, mi rifiuterò di fargli i grattini come sempre e senza dubbio renderò le sue giornate perfettamente imperfette.” ha concluso con ironia. Insomma, nessuna crisi per la coppia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA