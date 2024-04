Niccolò Presta e Lorella Boccia, matrimonio in crisi?/ Segnalazioni e indizi: la reazione dell’ex di Amici

Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta in crisi? Le segnalazioni del web

Lorella Boccia è uno dei volti più amati nati dal talent Amici di Maria De Filippi. La ballerina, poi conduttrice del daytime, è rimasta sotto i riflettori anche per la sua storia d’amore con Niccolò Presta, imprenditore nonché figlio dell’agente delle celebrità Lucio Presta (sposato con Paola Perego). I due sono convolati a nozze nel 2019, poi nel 2021 è nata la loro bambina Luce Althea. Una storia, la loro, che ha fatto appassionare i tanti follower della coppia, gli stessi che oggi si dicono allarmati.

Lorella Boccia a Le Iene: "Mio padre sparì quando ero bambina"/ "Mi ha lasciato solo rabbia ma ho perdonato"

Tanti hanno notato l’assenza, negli ultimi tempi, di foto o stories pubblicate da Lorella con suo marito. Assenza che sarebbe stata notata anche durante le festività di Pasqua. Stando a quanto fa notare qualcuno, sarebbero spariti anche i tag di lei a Niccolò. Le voci e le preoccupazioni del web sono arrivate fino all’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha infatti pubblicato una segnalazione ricevuta.

Lorella Boccia a Le Iene: "Mio padre sparì quando ero bambina"/ "Mi ha lasciato solo rabbia ma ho perdonato"

Lorella Boccia, la reazione ai messaggi preoccupati dei follower

“Un’altra coppia forse scoppiata tra Bocci Lorella e il marito. Tutti non lo vediamo più nelle storie e nelle foto di Pasqua. E lei vedo nelle sue storie che non è nella villa dove stava. Sai tu qualcosa?” è la domanda che pone un utente a Deianira Marzano, che allora risponde: “In molti lo stanno scrivendo anche sotto i suoi post. Onestamente non saprei”.

E in effetti sono tanti i follower di Lorella Boccia che, nelle ultime ore, le scrivono messaggi preoccupati, chiedendole se sia in crisi col marito Niccolò Presta. “Ciao Lorella scusami ma volevo chiederti , tutto bene con tuo marito, siete così belli insieme alla vostra piccola”, è il messaggio di un fan; o ancora “Lo so che non sono affari miei …ma tu con tuo marito siete top, quindi tutto ok?”. Alle tante domande, almeno per ora, Lorella preferisce non rispondere, mostrandosi sui social col suo inconfondibile sorriso.

Lorella Boccia a Le Iene: "Mio padre sparì quando ero bambina"/ "Mi ha lasciato solo rabbia ma ho perdonato"













© RIPRODUZIONE RISERVATA