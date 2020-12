Lorella Cuccarini “Amici 2020? La proposta di Maria..”/ “Dopo 35 anni ho deciso..”

Da tre settimane Lorella Cuccarini è la nuova prof della scuola di “Amici”, in onda il sabato pomeriggio su Canale 5. Dopo la fine del suo rapporto con la Rai, segnato dallo scontro a distanza con l’ex collega Alberto Matano, la Cuccarini è approdato nel talent show di Maria De Filippi, giunto alla ventesima edizione. La showgirl, in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha definito “sfidante” la nuova esperienza: “Sono nel talent più longevo della tv, un programma che amo perché è l’unico che ha sempre dato spazio alla danza in tv. E dopo aver festeggiato 35 anni di professione, mi è sembrato giusto restituire il mio bagaglio di esperienze ai ragazzi che oggi vogliono mettersi alla prova”. Maria De Filippi non ha dovuto dire o fare molto per convincerla ad accettare: “La sua è stata una proposta sincera, senza retropensieri: ho sentito la sua grande stima e un affetto vero”.

LORELLA CUCCARINI AD AMICI: NESSUNA POLEMICA CON LA CELENTANO

Lorella Cuccarini si immedesima molto nei ragazzi: “Io ho iniziato a muovere i primi passi a 9 anni e ho affrontato tante audizioni, ricevendo molte batoste prima della grande occasione con Pippo Baudo a “Fantastico 6”. Quindi penso di sapere che cosa hanno in testa”, ha detto Tv Sorrisi e Canzoni. La showgirl si definisce una prof materna, ma non “chioccia” e neanche “amica”: “Parto dall’affetto per creare coesione. Così si lavora meglio”. Insieme a Lorella Cuccarini, sono state confermate come prof di ballo Alessandra Celentano e Veronica Peparini: “Alessandra ha la sua visione da ballerino classica e Veronica, è stata la mia coreografa nell’ultimo spettacolo e anche in tv a “NemicAmatissima”. La figlia Chiara, vera fan del programma, le ha consigliato di non fare polemiche con la Celentano…



