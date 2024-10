Come ogni anno, la scuola di Amici 2024 mette a dura prova ogni alunno, e stavolta è toccato a Luk3. Lorella Cuccarini lo ha convocato inaspettatamente per dirgli una cosa, e da quel momento gli è crollato il mondo addosso. Il cantante ha dovuto fare i conti con sè stesso e con la sua chiusura, dato che la prof di canto gli ha fatto notare di averlo visto sottotono anche in puntata, così come ha detto Gigi D’Alessio dopo la sua esibizione. Quest’utlimo lo ha invitato a impegnarsi di più e a tirare fuori quello che ha dentro per arrivare di più al pubblico. In effetti, Luk3 si è posizionato come sesto classificato.

Lorella Cuccarini lo ha accolto dicendogli di averlo visto spento, passivo, curiosa di capire se in questi giorni è successo qualcosa. La professoressa, oltretutto, ha scelto SenzaCri per la gara inediti, lasciando fuori lui dal contest, cosa per cui Luk3 si è lamentato. La Cuccarini gli ha fatto un discorso molto diretto, dicendogli anche di voler vedere più emozioni ad Amici 2024: “Vorrei vederti piuttosto piangere, con la voce che trema o esuberante, però devi fare qualcosa!“. Luk3 è rimasto spiazzato dal discorso ed è scoppiato a piangere per il dispiacere di sembrare un allievo passivo.

Lorella Cuccarini ha spiegato a Luk3 che se in questa esperienza ad Amici 2024 non tira fuori le sue emozioni e non si apre, è difficile che poi in puntata riesca a dare il meglio di sè: “Quello che tu porti sul palco sei tu, io non mi accontento e voglio di più, tira fuori la ca**mma, perchè non viene fuori?“. Luk3 ha risposto di doverla tirare fuori, di non riconoscersi perchè quello che è fuori è un ragazzo determinato, contraddistinto dalla voglia di fare e dalla schiettezza nell’ottenere quello che vuole.

Ma quello che ha fatto piangere il cantante di Amici 2024 è stato il discorso di Lorella sull’opportunità che ha nell’essere nel programma di Canale 5. La prof di canto ha infatti detto che quella forza che lui ha dentro deve tirarla fuori, spaccare sempre: “Non puoi rimanere nella dimensione della mediocrità, non mi piace l’approccio“. Luk3 si è sentito colpito nel profondo e ha spiegato di non essere ancora entrato al 100% nell’ottica di questa avventura ad Amici 2024. I due si sono poi abbracciati e Lorella lo ha incitato a tirare fuori le sue emozioni come è giusto che sia: “Non sento di essere questo, e non è quello che voglio“.