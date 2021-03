Lorella Cuccarini “cita” Heather Parisi ad Amici 20/ Sfottò o omaggio? Web scatenato

Lorella Cuccarini osa e pizzica in questo primo serale di Amici 2021. La serata parte infatti con una prova corale organizzata per la ballerina Martina e decide di utilizzare delle musiche a lei piuttosto familiari. Ecco allora che va in scena “La notte vola”, suo ben noto brano, ma è quello che segue a lasciare il pubblico senza parole. Arriva infatti “Cicale”, canzone della sua “nemica amatissima” Heather Parisi. Le due, come è ben noto, hanno un passato burrascoso fatto di parecchi scontri, sia faccia a faccia ma soprattutto scontri social. E, ascoltare la canzone di Heather Parisi come scelta della Cuccarini per una prova della sua squadra ad Amici ha scatenato, inevitabilmente, il web.

Cuccarini Vs Celentano "Anche quella in Tv è danza, la fai anche tu"/ "Sei furba"

Lorella Cuccarini scatena il web: “Usa la canzone di Heather Parisi, ora…”

Ecco allora che da Twitter arriva una pioggia di commenti per la scelta di Lorella Cuccarini: “Che coraggio la Cuccarini!”; e ancora “Immagino Heather Parisi che vede la Cuccarini usare la sua canzone…”; “Lorella Cuccarini porta la Parisi ad Amici, attendo la sua risposta!” E infatti sono in tanti ad attendere che la Parisi utilizzi il suo amato Twitter per dire la sua su questa scelta della Cuccarini: Heather ci regalerà questa emozione? Non ci resta che attendere…

LEGGI ANCHE:

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo/ Baci appassionati con la figlia di Heather Parisi per le vie di RomaHeather Parisi "Mia madre rischia embolia per vaccino Moderna"/ "Sono FreeVax ma.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA