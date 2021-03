Amici 2021 Serale, Ed. 20/ Diretta 1a puntata ed eliminati: Sabrina Ferilli ospite

AMICI SERALE 2021, ED. 20: DIRETTA E ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

L’attesa è finalmente finita. Sabato 20 marzo, in prima serata, Maria De Filippi conduce la prima puntata del serale Amici 2021 che si preannuncia ricca di novità. Niente diretta per il talent show di canale 5 la cui prima puntata che i telespettatori vedranno questa sera è stata registrata giovedì 18 marzo. La serata sarà lunga, ricca di sfide, di emozioni, ma anche di momenti divertenti grazie alla presenza di Maria De Filippi. Nessun ospite musicale per la prima puntata del serale durante la quale i grandi protagonisti saranno i concorrenti, ma la presenza di un’attrice nonchè grande amica della padrona di casa. In studio, infatti, in qualità di ospite, ci sarà Sabrina Ferilli a cui Maria De Filippi farà credere di dover scegliere chi mandare a casa tra i giudici per prendere il suo posto. Ospiti della prima puntata del serale, inoltre, saranno Pio e Amedeo.

LE SQUADRE DI AMICI SERALE 2021

17 allievi divisi in tre squadre che si sfidano in ogni puntata Amici 2021 serale per individuare il vincitore della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi. A guidare le tre squadre non ci sono direttori artistici, ma gli insegnanti che li hanno seguiti sin dal primo giorno di scuola. Nella squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ci sono Tommaso e Serena per il ballo, mentre per il canto Sangiovanni, Enula, Deddy, Leonardo e Esa; la squadra guidata da Arisa e Lorella Cuccarini è formata dai ballerini Rosa, Martina e Alessandro, più quattro cantanti ovvero Ibla, Raffaele, Tancredi e Gaia; infine, la squadra guidata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli è quella che ha meno concorrenti essendo formata da un solo cantante ovvero Aka7even e dai due ballerini Samuele e Giulia.

I GIUDICI DEL SERALE

Una giuria tutta maschile per Amici 2021 serale. A giudicare tutte le esibizioni dei cantanti e dei ballerini saranno tre giudici pronti a mettere al servizio del talent show la loro esperienza. Maria De Filippi ha così voluto al proprio fianco due ex allievi a cui è molto legata e che hanno lavorato nel talent dopo la loro esperienza da allievi. In giuria, così, il pubblico di Amici ritroverà Stefano De Martino e Stash dei The Kolors, due dei volti più amati tra quelli nati nella scuola di Maria De Filippi. Completa la giuria Emanuele Filiberto di Savoia. Infine, il direttore artistico del serale che erediterà il ruolo che è stato di Giuliano Peparini sarà il francese Stephane Jarny.

