Lorella Cuccarini “Vorrei diventare nonna”/ “I miei figli si preoccuperanno ma…”

Lorella Cuccarini è pronta a diventare nonna. La conduttrice lo ha ammesso pubblicamente nel corso della nuova puntata de La Vita in diretta. A stuzzicarla è stata Simona Izzo, protagonista dell’ultima intervista di oggi. La regista ha parlato di famiglia, finendo col citare l’importanza che hanno i nipoti. Così ha lanciato l’amo alla Cuccarini, dichiarando “Non si comprende cosa significa finché non ti capita di diventare nonna, e spero che ti capiti anche se sei ancora molto giovane…” A questo punto la conduttrice ha ripreso la parola e con forte decisione ha ammesso che il desiderio di diventarlo è davvero tanto, nonostante l’età. “Io non vedo l’ora, poi magari i miei figli si preoccuperanno molto ma io sarei felicissima di essere nonna anche così giovane!” ha ammesso la Cuccarini.

Lorella Cuccarini presto nonna? Intanto a La Vita in diretta…

Insomma, Lorella Cuccarini non vede l’ora di avere dei nipotini per casa. Ricordiamo che la conduttrice del La Vita in diretta è madre di quattro figli – Sara, Chiara, Giovanni e Giorgio Testi – avuti dal marito Silvio Testi. Sara e Giovanni, i maggiori, hanno rispettivamente 26 e 24 anni; sono dunque ancora molto giovani, eppure Lorella ammette che qualora le donassero anche oggi un nipotino ne sarebbe felicissima. Come accoglieranno questa richiesta i suoi figli? Di Lorella Cuccarini in questi giorni si parla anche per un possibile addio a La Vita in diretta. La conduttrice, infatti, “sarebbe ad un passo dalla mancata riconferma per ragioni che sembrerebbero esulare da quelle strettamente editoriali.” come riportato da Tvblog.it. L’indiscrezione sarà confermata?



