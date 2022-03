Loren Del Santo, figlio suicida Lory Del Santo/ “Non ha mai visto un medico”

La tragica morte i Loren Del Santo, figlio di Lory del Santo?

Loren Del Santo si è tolto la vita nel 2018 a soli 19 anni, dopo aver sofferto a lungo di una malattia psichiatrica chiamata anedonia, una patologia che impedisce a chi ne è affetto di provare piacere, sentimenti o emozioni di alcun tipo. Dopo aver perso a soli 5 anni Conor, il figlio che aveva avuto con Eric Clapton, si è trattato di una seconda tragedia nella vita dell’attrice. “Non ha mai visto un medico, mentalmente era super intelligente e questa sua condizione gravava su un altro aspetto che era il distacco da ciò che nella vita è la felicità”. Lory Del Santo a Live non è la d’Urso parlò per la prima volta del padre biologico di Loren, il suo terzogenito morto suicida nel 2018 a Miami. Di quest’uomo Lory Del Santo non ha mai rivelato l’identità e Loren non l’ha mai conosciuto.

Il ricordo di Silvio Sardi, ex fidanzato di Lory Del Santo

Lory Del Santo non si è mai sposata. Ha avuto però diverse relazioni, le più note quelle con l’imprenditore Adnan Khashoggi e con il celebre cantante Eric Clapton. Lory Del Santo, più recentemente è stata con Silvio Sardi, produttore cinematografico. Quest’ultimo due anni dopo la morte per suicidio di un altro figlio della showgirl, Loren scomparso all’età di 19 anni, ha espresso il suo cordoglio negli studi di Pomeriggio 5: “Ho conosciuto Loren un’estate del 2008, quando insieme a Devin ci siamo visti con gli altri miei figli a casa mia a Miami. A me sembrava un ragazzo molto vivace e divertente, sicuramente pieno di energia. Non posso dire altro di lui e non entro nel merito della scelta di Lory di fare o non fare il Gf Vip, perché ognuno di noi davanti alle grandi tragedie della vita reagisce in modo diverso. Posso solo fare le più sentite condoglianze a Lory e a Devin che non so come stia, perché è diversi anni che non ci sentiamo, ma mi auguro che sia forte e che reagisca nel migliore dei modi di fronte a questa tragedia con la quale dovrà convivere per il resto della sua vita”.

