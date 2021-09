Lorena Cacciatore è mamma/ Nato Edoardo: “Somiglia a papà Federico Marchetti”

Lorena Cacciatore è diventata mamma: domenica 26 settembre 2021 è nato il primo figlio Edoardo, avuto assieme al compagno Federico Marchetti, portiere del Genoa. L’attrice palermitana, lanciata da “Il Paradiso delle Signore” e “Tutto può succedere”, ha annunciato la nascita del figlio con un lungo post su Instagram: “L’amore della mia vita (insieme a suo padre) è nato ieri 26/09/21 alle 18,36, pesa 3,5 kg per 52cm ed ha un torace che pare avesse fatto palestra dentro la mia pancia per 9 mesi. Edoardo Marchetti, il mio capolavoro”. Secondo la neo mamma, il piccolo, nato oltre la 41esima settimana, assomiglia molto al padre. La Cacciatore ha poi fornito altri dettagli sulla nascita del figlio: “Parto naturale doloroso e faticoso come tutti i parti di questo mondo… per la serie “donna partorirai con dolore” non è una frase tanto per dire… è proprio così! Ma che passi tutto subito dopo è altrettanto vero… grazie a Dio!”.

Lorena Cacciatore e Federico Marchetti: la storia d’amore

Attraverso l’esperienza del parto Lorena Cacciatore ha scoperto inaspettatamente di avere coraggio e di aver affrontato il dolore in modo inaspettato: “Io nel dolore mi carico con le urla di un Attila che si fionda nella battaglia… Pensavo, seriamente, di essere una ca*asotto”, ha ammesso su Instagram. Tantissimi i messaggi di congratulazioni da parte dei suoi fan e da parte di alcuni suoi colleghi. Lorena Cacciatore e Federico Marchetti hanno allargato la famiglia, dopo tre anni dall’inizio della loro storia d’amore. Galeotto fu un incontro a un evento. Per Federico Marchetti si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, mentre l’attrice palermitana stava combattendo contro la bulimia ed evitava gli uomini. “Federico mi ha salvato la vita”, ha detto Lorena in diverse occasioni.

