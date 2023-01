Lorenza Alagna, figlia Messina Denaro/ Sua ex prof: “Non ha mai rinnegato il padre”

Fabiana Cusumano, professoressa supplente nel 2012 di Lorenza Alagna, figlia di Matteo Messina Denaro, è intervenuta ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. La docente ha raccontato: “Ho accettato di partecipare a questa diretta per fare chiarezza sulla vicenda. Ho ricostruito il mio personale ricordo dell’alunna, ma non ho mai rivelato episodi personali della vita della studentessa. Io e il mio avvocato abbiamo inviato una nota al legale di Messina Denaro, in cui abbiamo sottolineato che io ho sempre riferito che Lorenza non ha mai rinnegato il padre. Lei ha sempre detto: ‘Nonostante per voi sia un mafioso o uno stragista, per me è e resta mio padre‘“.

MESSINA DENARO/ Le rivelazioni di Baiardo, un appello al "potere dei senza potere"

EX PROF DI LORENZA ALAGNA: “NON L’HO MAI SCREDITATA”

L’ex professoressa di Lorenza Alagna ha aggiunto di non avere mai screditato in alcuna intervista la ragazza, che ha scelto di vivere nell’anonimato: “Noi educhiamo i ragazzi a sviluppare una coscienza anti-mafiosa, a maggior ragione in Sicilia, che è una terra martoriata dalla mafia. Lorenza si turbava durante queste lezioni e io ho sempre assecondato il suo vissuto. Nel momento in cui lei non gradiva ascoltare questi argomenti, io le permettevo di uscire dalla classe”

LEGGI ANCHE:

MESSINA DENARO/ Valtur: "Vergognoso accostamento al marchio"Baiardo, Procura acquisisce intervista su Messina Denaro/ Il "regalino" e Guttadauro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA