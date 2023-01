Lorenza Alagna: figlia di Messina Denaro/ Il boss: “Perché è arrabbiata con me?”

Lorenza Alagna è l’unica figlia che l’ex boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro arrestato tre giorni fa, ha lasciato. Assieme a lei, che non ha mai conosciuto o visto il padre, ora vive anche l’unico nipote che il super latitante ha mai avuto, ma neanche lui l’avrebbe mai conosciuto. Una storia che parte da parecchi anni fa, quando Denaro, all’apice della sua “carriera” non volle riconoscere la figlia. Lei e la madre si allontanarono, facendosi una nuova vita lontane dal latitante, al quale non hanno mai provato ad avvicinarsi, come dimostrerebbero anche i resoconti dello stesso boss, nella sua agenda trovata nel covo.

Chi è Lorenza Alagna

Insomma, Lorenza Alagna a prima vista potrebbe essere una persona qualsiasi, che non ha mai avuto nulla a che fare con la malavita e la mafia, seppur le sue origini potrebbero lasciar intuire un destino diverso. Il boss non l’ha mai conosciuto, o meglio non ci ha mai avuto a che fare, ed anche ora ai giornalisti appostati sotto casa sua risponde di non c’entrare nulla, di non essere interessata alla storia e di lasciarla continuare a vivere la sua vita, costruita in anni di sacrifici.

Nata il 17 dicembre 1996, Lorenza Alagna crebbe assieme alla madre, Franca Alagna, nella casa della nonna paterna. A 18 anni decise di lasciare la casa dei Messina Denaro, portando sua madre con sé perché riacquisissero la loro libertà. Si diplomò allo scientifico e, unico caso nella famiglia Denaro, si iscrisse anche all’Università, senza tuttavia mai conseguire il diploma di laurea. Con un viaggio in Inghilterra sulle spalle, tornò a Palermo dove conobbe il suo attuale compagno. Nel 2021 ha avuto un figlio, che ora ha 1 anne e mezzo, ed in tutto questo tempo non avrebbe mai avuto alcun contatto con Matteo Messina Denaro.

I diari di Denaro: “Perché mia figlia è arrabbiata?”

Che Matteo Messina Denaro avesse una figlia, Lorenza Alagna, non è certamente una novità, e per lungo tempo, infatti, durante la latitanza del boss lei e sua madre furono messe sotto intercettazione. Gli inquirenti scoprirono presto che non c’erano possibilità di contatto tra i due, ed abbandonarono velocemente la pista. Una realtà, quella di un rapporto incrinato e mai ricucito, che lo stesso Messina Denaro ha raccontato nei suoi diari, rinvenuti all’interno dei suoi covi. “Io non conosco mia figlia. Non l’ho mai vista. Il destino ha voluto così. Spero che la vita si prenda tutto da me per darlo a lei. Non conoscere i propri figli è contro natura”, aveva scritto in una circostanza, riferendosi a Lorenza Alagna. “Perché è arrabbiata con me?“, si chiese, tristemente, in un’altra.











