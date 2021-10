Lorenzo Amoruso Vs Grande Fratello Vip e Signorini/ Ospitata saltata: “Incazz*to”

La diretta del Grande Fratello Vip 2021 tenutasi ieri 4 ottobre su Canale 5 ha regalato al pubblico di Canale 5 molte emozioni. C’è però chi si aspettava di vendere entrare in Casa anche Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro. Proprio lui, ieri sera, ha infatti annunciato che ci sarebbe stata una sorpresa per la sua dolce metà; quando questa non è arrivata, molti utenti hanno iniziato a chiedergli il motivo. Lorenzo ha quindi replicato sui social, non nascondendo un velo di amarezza.

“Non è stata colpa mia, è stato il Grande Fratello. – ha subito precisato l’ex calciatore, spiegando poi che – Ha deciso di spostarlo, avranno avuto problemi di scaletta. Non so che dirvi, aspettiamo, che devo dirvi”. Pare in realtà che Lorenzo ci sia rimasto molto male, tanto da rispondere in privato ad un utente, dicendo di essere realmente “incaz*ato”.

Grande Fratello Vip 2021, critiche da Lorenzo Amoruso e Angela da Mondello

Non è l’unico che ha però avuto da ridire dopo la settima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Anche Angela da Mondello ha tuonato contro Alfonso Signorini a causa di una sua frase detta in diretta. Francesca Cipriani ha citato la celebre frase della donna “Non ce n’è Covid”, ma Signorini l’ha pregata di non ripetere questa frase. Angela da Mondello ha allora attaccato il conduttore sui social, scrivendo: “Hai detto ‘non pronunciare questa frase perché è stata detta da Angela da Mondello’. Non so perché ce l’hai con me”, e ha poi aggiunto “Tu, proprio tu Alfonso hai lasciato un’intervista: preferisco un abate anziché la signora Angela da Mondello. […] Mi hai crocifissata”.

