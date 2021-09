Lorenzo Dessi, marito Antonella Palmisano/ “È la marcia in persona”

Lorenzo Dessi è il marito di Antonella Palmisano, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella marcia 20 km. “Sentendola anche stamattina avevo capito che avrebbe fatto qualcosa di importante. E pensare che un mese fa ha avuto diversi problemi fisici: ha rischiato di non esserci”, ha detto Dessi alla Gazzetta dello Sport, commentando l’incredibile vittoria della moglie.

I due sportivi si sono sposati il 22 settembre 2018. Lorenzo ha fatto la proposta di matrimonio ad Antonella all’aeroporto di Fiumicino nel 2016: la Palmisano stava rientrando in Italia dopo essersi classificata quarta nella marcia alle Olimpiadi di Rio. Al termine della gara, infatti, Antonella aveva detto di aspettarsi la proposta dal fidanzato. Dopo la vittoria a Tokyo, Lorenzo ha scherzato: “E ora ho paura di cosa potrà fare adesso. Non oso pensarlo”.

Lorenzo Dessi: orgoglioso di Antonella Palmisano

Un mese prima di vincere a Tokyo, Antonella Palmisano ha sofferto per una brutta infiammazione: “È riuscita a tamponare il problema ma mentalmente è riuscita a rimanere focalizzata su quello che voleva fare vincere alle Olimpiadi”, ha raccontato il marito Lorenzo Dessi al Quotidiano di Puglia. E ha aggiunto: “Era talmente forte la motivazione che qualsiasi dolore o problema era secondario”.

I due sportivi vivono a Bagnoletto, frazione di Ostia Antica, dove si sono trasferiti per permettere ad Antonella di allenarsi proprio in vista delle olimpiadi. “Del resto quando aumentano i ritmi, il gesto tecnico spesso viene un po’ a mancare e Antonella, su questo, è la marcia in persona”, ha concluso con orgoglio Dessi, che ha seguito l’impresa della moglie in caserma insieme ai colleghi delle Fiamme gialle.

