Lorenzo e Francesco Bassi, i fratelli di Ettore / “Bambini a Ballando con le Stelle”

Lorenzo e Francesco Bassi entrano in scena a Ballando con le stelle per ballare con Ettore. I fratelli improvvisano un divertentissimo balletto in pista. L’esibizione di Ettore Bassi con Alessandra Tripoli è stata dunque interrotta a sua insaputa da Milly Carlucci: “Da questo momento in poi ballerai con una nuova maestra”. Ed ecco a sorpresa i fratelli Lorenzo e Francesco Bassi. I due ragazzi portano sul palco un’ondata di energia e buonumore. Il trio si diverte in pista, Ettore è sorpreso e si lascia andare con loro. Il pubblico applaude. Finalmente le prime parole dei fratelli: “Ballando con le stelle ci ha fatto tornare bambini, questa sera rivivremo tutto questo in un minuto”. La Carlucci è visibilmente divertita: “Scatenatissimi i fratelli Bassi. Ettore ci aveva nascosto di avere due fratelli così esuberanti”.

Lorenzo e Francesco Bassi, i fratelli di Ettore a Ballando con le Stelle

Lorenzo e Francesco Bassi non sono proprio due ballerini esemplari, ma insieme ad Ettore si divertono e intrattengono il pubblico con spensieratezza. Il più divertito è l’aspirante ballerino in gara: “Loro sono venuti qui per vendicarsi – dice Ettore – Questa è la vendetta di una vita intera, perchè io da piccolo li mettevo in riga da fratello maggiore”. Il trio svela un nomignolo attribuito al fratello maggiore fin dall’infanzia: “Lo chiamavamo Nillillo perchè da bambino non si sporcava mai le mani. Il principino…”. La Lucarelli scherza: “Non ti stanno facendo una bella pubblciità eh”. Ettore continua a ridere: “Sì e in effetti vorrei finirla qua, perchè ci ho messo davvero tanto a conquistarmi la vostra fiducia”.

