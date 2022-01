Lorenzo Flaherty ed Emilio, marito e figlio Roberta Floris/ “Vogliamo altro figlio”

Lorenzo Flaherty ed Emilio sono il marito e il figlio di Roberta Floris. Una bella famiglia quella formata dall’attore e dalla giornalista, che proprio per dedicarsi al suo compito di mamma e moglie, ha lasciato il mondo dell’informazione. La nascita di Emilio è stata sicuramente la gioia più grande della sua vita; una felicità che l’ha spinta a lasciare il mondo del giornalismo a tempo indeterminato. Per l’attore il matrimonio con Roberta è il secondo, ma ha significato qualcosa di davvero unico nella sua vita. “Quando mi sono sposato la prima volta avevo 24 anni, grande trasporto, tante aspettative e poca consapevolezza. Invece con Roberta, dopo anni di convivenza, è stato un passo inevitabile. Essere marito e moglie è la ciliegina sulla torta” – ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Eppure non sono mancati i momenti di difficoltà tra i due. La coppia, infatti, ad un certo punto della loro storia hanno deciso di prendersi un momento di pausa. Dopo essersi detto addio però i due sono tornati sui propri passi e, dopo due mesi, sono tornati insieme. Quei due mesi distanti, infatti, sono stati decisivi per capire che non riuscivano a vivere l’uno senza l’altro.

Lorenzo Flaherty e Roberta Floris: “non possiamo vivere l’uno senza l’altro”

Roberta Floris e Lorenzo Flaherty non sanno stare lontani. Dopo una pausa di due mesi, la coppia è tornata insieme più innamorata che mai. Proprio l’attore dalla pagine del settimanale Nuovo raccontò: “prima di sposarci, dopo una convivenza di dodici anni, avevamo deciso di chiudere la nostra storia. In quel periodo lavoravamo tanto ed eravamo molto stanchi, cosa che ha compromesso la nostra armonia di coppia. Per fortuna dopo soli due mesi abbiamo capito che non potevamo vivere l’uno senza l’altra e ci siamo sposati”. Dal loro amore è nato il piccolo Emilio, il primogenito della coppia.

Nel 2015 la nascita di Emilio ha cambiato in meglio le loro vite. La coppia però non nasconde di essere pronta ad allargare la famiglia. Proprio l’attore, dopo la partecipazione al GF VIP, ha rivelato: “io e mia moglie Roberta Floris stiamo provando ad avere un altro figlio: mi piacerebbe una femminuccia, ma lei vorrebbe un maschietto”.



