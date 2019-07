LORENZO FRAGOLA/Video, Federica Abbate: “Siamo molto simili” (Notte Rosa 2019)

Lorenzo Fragola è tra i protagonisti della Notte Rosa 2019, l’evento musicale in programma a Cesenatico. Una grande serata di musica e spettacolo che vedrà alternarsi sul palcoscenico grandi nomi della musica italiana. Tra questi anche Lorenzo Fragola, il vincitore dell’ottava edizione di X Factor che sul palco della Notte Rosa di Cesenatico presenterà il nuovo singolo “Camere con Vista” prodotto da Takagi & Ketra. Un brano tipicamente estivo, che il giovane cantautore interpreta con Federica Abbate, una delle più affermate autrici del pop italiano. “Questo pezzo non l’abbiamo scritto insieme, lo ha scritto Federica. Noi avevamo già collaborato, ci eravamo già conosciuto. Poi lei ha scritto questo pezzo e mi ha contattato” ha detto a 105 Mi casa Lorenzo. D’altro canto una volta terminata la scrittura del brano Federica non ha avuto alcun dubbio: “ho pensato subito a lui, appena l’ho finito l’ho chiamato”.

Lorenzo Fragola canzoni: “Camera con vista” è l’ultimo singolo

Si chiama “Camere con vista” il nuovo singolo di Lorenzo Fragola pubblicato per l’estate 2019. Per l’occasione il vincitore di X Factor 8 ha deciso di collaborare con Federica Abbate, una delle autrici più brave ed interessanti del panorama pop italiano. Una scelta non casuale considerando le dichiarazioni di Lorenzo sulla Abbate: “Federica ha avuto un ruolo centrale nella musica italiana degli ultimi anni e ha una vocalità incredibile”. Dal canto suo però l’autrice non nasconde che dietro ogni brano scritto c’è semplicemente un’esigenza personale e parlando del futuro ha in programma il suo primo tour: “devo guadagnarmi ogni passo e cerco di dare il massimo”.

Federica Abbate: “Io e Lorenzo Fragola abbiamo lo stesso modo di pensare”

La collaborazione musicale tra Lorenzo Fragola e Federica Abbate non è nata a tavolino, ma da una serie di fattori che accomuna i due giovani artisti. “Avevo voglia di tirare fuori un pezzo perché ferma non so stare. Ho tenuto un’atmosfera estiva, ma tenendo il mio filo narrativo” ha raccontato a 105 Mi Casa la giovane autrice che, una volta completato il brano, ha immediatamente pensato di proporlo a Lorenzo per un semplice motivo: “siamo molto simili, abbiamo lo stesso modo di pensare, quindi potevo raccontare le mie paranoie con loro”. A pensarla come lei è lo stesso Fragola che ha replicato dicendo: “credo sia più comune sentirsi fuori luogo piuttosto che sentirsi a proprio agio”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA