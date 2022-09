Lorenzo Insigne in lutto: moglie ha perso figlio/ Jenny Darone era incinta da 6 mesi

Gravi problemi famigliari. Questo il motivo con cui è stata giustificata l’assenza di Lorenzo Insigne dagli allenamenti del Toronto. Poi quando è uscita la lista dei convocati per la Nations League non è passato inosservato il fatto che mancasse il nome dell’ex attaccante del Napoli. Ma il ct della Nazionale, Roberto Mancini, deve fare a meno di lui per motivi personali. A svelare le ragioni il Corriere della Sera: la moglie del calciatore, Jenny Darone, ha perso il bambino che portava in grembo da sei mesi. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo, anche alla luce del momento delicato che sta attraversando la famiglia, ma le voci si sono rincorse e diffuse.

Da due settimane Lorenzo Insigne non si allena con la squadra canadese, con cui ha segnato 6 gol e firmato 2 assist, ma non si sa quando rientrerà. Intanto sui social aumentano i messaggi di solidarietà, infatti in qualche caso la famiglia di Lorenzo Insigne ha risposto ringraziando per l’affetto, ma di fatto rompendo quella privacy finora rispettata da tutti.

INSIGNE IN LUTTO: CRISCITO VICINO ALLA FAMIGLIA

Un grande dolore per Lorenzo Insigne e la moglie Jenny Darone, che era incinta del terzo figlio. Quando è partita per Toronto era al terzo mese di gravidanza. Sui social aveva annunciato la gravidanza e condiviso la gioia dell’attesa con gli altri due figli, Carmine e Christian. Poi il lutto che ha colto tutti di sorpresa. A peggiorare la situazione la lontananza della loro famiglia, dall’altra parte dell’oceano, ma affetto e solidarietà stanno arrivando da ogni parte d’Europa.

L’ex capitano del Napoli, che ai microfoni di Dazn qualche settimana fa aveva manifestato nostalgia per la sua città e la squadra partenopea, ora non si sta staccando dalla moglie, trovando comprensione nel Toronto. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Mimmo Criscito in particolare è stato dai primi momenti vicino alla famiglia Insigne. Inoltre, il portiere Westberg dopo aver parato un rigore nel match con l’Atlanta United ha indicato con le mani il numero 24, dedica evidenziata anche dal club canadese sui social aggiungendo un cuore.

