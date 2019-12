Lorenzo Jovanotti a Viva RaiPlay!/ “Potrà succedere  più o meno di tutto”

Lorenzo Jovanotti, alias intramontabile di Lorenzo Cherubini, potrebbe aver deciso di non presentarsi al Festival di Sanremo del prossimo anno. Dopo aver lanciato lo scoop, Fiorello ha deciso di diffondere l’ennesimo colpo di scena grazie alla puntata di VivaAsiago10 dello scorso mercoledì mattina, annunciando l’assenza del cantautore. “Deve partire e rilassarsi, va a fare un giro in bicicletta in Perù. Non è una gag, è vera. Parte il 2 febbraio, il festival inizia il 4, quindi non può venire”, ha detto il conduttore. La news non stupisce su molti fronti. Da un lato abbiamo infatti l’amicizia annosa fra Fiorello e Jovanotti, motivo che ha spinto tra l’altro il primo a convocarlo come ospite del gran finale del suo Viva Raiplay!, previsto per oggi, venerdì 20 dicembre 2019. Dall’altra abbiamo l’amore del cantante per la natura, l’ambiente, la bicicletta e le sue note stravaganze. “Non abbiamo provato niente e neanche parlato di cosa fare, quindi potrà succedere più o meno di tutto”, dice intanto il Jova parlando dell’ospitata dall’amico Rosario. Lo rivela su Instagram, pubblicando una foto che inquadra entrambi: il cantante con il suo famoso cappello da cowboy, che ci riporta subito agli anni in cui cantava Sei come la mia moto. Il conduttore invece con una camicia bianca e motivi floreali blu, con il cappello di Jova sulla testa e gli immancabili occhiali da sole. Clicca qui per guardare la foto di Jovanotti e Fiorello.

NO AL FESTIVA DI SANREMO 2020, LA VERSIONE DI LORENZO JOVANOTTI

A distanza da poche ore dalla notizia che sarà fra gli assenti del Festival del prossimo anno, Lorenzo Jovanotti coglie la palla al balzo per spiegare nel dettaglio a tutti i fan come mai ha deciso di non presentarsi fra i Big o come super ospite. Lo rivela in una lunga Storia di Instagram, che ancora una volta mette in luce la sua personalità di artista, i suoi progetti per il prossimo anno e forse anticipa persino un grande lavoro che potrebbe vedere la luce proprio nei prossimi mesi: “Sapevo che girava la voce che sarei stato a Sanremo 2020, ospite di Amadeus che conosco dai tempi della radio (il suo debutto in tv avvenne con me su Italia 1), ma avevo detto ad Ama che per me il 2020 è un anno dedicato interamente all’ascolto e alla scrittura, perchè il mio lavoro e la mia passione sono fatti anche di periodi in cui mi piace stare a guardare, raccogliere idee nuove ecc. Sanremo è troppo importante per non dedicargli tempo e impegno, anche se si tratta di 15 minuti su quel palco. Ama spaccherà perché è bravo e faccio il tifo per lui!”. Le Storie di Jova sono un’occasione in più anche per sentirlo cantare e suonare. E in previsione della sua ospitata da Fiorello, l’artista ha deciso di realizzare dei duetti virtuali con alcuni degli ospiti appena apparsi su Viva RaiPlay!, come Antonello Venditti e Francesco De Gregori, il primo sulle note di Ricordati di me, sua celebre hit dell’88, mentre il secondo su quelle del brano Generale del ’78.

