Lorenzo Jovanotti con Francesca Valiani/ “La mia ragazza è magica”, 4 anni dopo

Sulle note di “A te” molte coppie si sono dichiarate amore. E in effetti la canzone è stata scritta proprio da un uomo per la sua dolce metà. Lorenzo Jovanotti ha dedicato alla storica fidanzata, che è diventata sua moglie nel 2008, la ballata romantica. A distanza di 11 anni dalla pubblicazione del grande successo, Lorenzo Jovanotti non dimentica di ricordare pubblicamente a Francesca Valiani quanto la ami. Questa volta, lo fa citando un’altra canzone, più recente, ma comunque sua e ugualmente carica di sentimento: “la mia ragazza è magica” scrive Lorenzo Jovanotti su Instagram. Il cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto che ritrae lui e la moglie abbracciati, nel backstage dell’evento Jova Beach Party, che vede il cantante impegnato in questi giorni a Milano, più precisamente all’idroscalo, nelle vicinanze dell’aeroporto di Linate.

Lorenzo Jovanotti e Francesca Vailani: una lunga storia d’amore

Lorenzo Jovanotti e Francesca Vailani sono sposati dal 2008. Prima di questa data convivevano da molti anni. Dal loro amore è nata Teresa Cherubini, che oggi ha 20 anni. Se “A te” è un testo commovente dedicato alla moglie, “Per te” è invece la canzone che esprime tutto il suo amore per la figlia e i dettagli di un perfetto rapporto tra padre e figlia. Viste le parole romantiche, qualcuno potrebbe confondersi e credere che la canzone sia stata scritta per una ragazza, una partner. In realtà, se si analizza attentamente il testo, si nota che la canzone non potrebbe che essere dedicata ad una figlia: Lorenzo Jovanotti parli di maternità, di fiocchi, delle colombe in volo. Tutti elementi che fanno pensare alla dolce attesa e alla nascita di una vita. Poi, comunica anche una data: “è per te il 13 dicembre”. Infatti, Teresa è nata il 13 dicembre del 1998. Come dimenticare, poi, il verso della tenera ninna nanna. Per questo, il brano è diventato anche il preferito di alcuni genitori, che amorevolmente lo cantano ai figli per farli addormentare.

