Lorenzo, nipote Wilma Goich e figlio di Susanna Vianello morta di tumore/ “Soffre..”

Torna il consuetudinario appuntamento TV del Grande Fratello vip 7, con la nuova e sesta puntata del reality, che tra gli altri concorrenti vede Wilma Goich fare mea culpa per gli atteggiamenti di intolleranza avuti verso Marco Bellavia. Nelle sue scuse pubbliche all’ex volto di Bim Bum Bam, Wilma Goich ha dichiarato di essersi rivolta violentemente verso Marco Bellavia, nelle loro incomprensioni, per via di un momento di crisi che le ha annebbiata la vista del buon senso civico, tanto da finire nella black-list delle terribili frasi dei “bulli” sferratesi nella Casa. Forse non tutti sanno che Wilma Goich é una cantante italiana, che con il marito Edoardo Vianello, con cui convolava a nozze nel 1967, ha avuto la figlia Susanna, venuta a mancare nel 2020 in seguito ad un tumore al polmone. Dalla figlia morta prematuramente la protagonista del Grande Fratello vip ha avuto un nipote di nome Lorenzo, a cui la cantante é vincolata per effetto di un rapporto inscindibile.

Wilma Goich é legata nel profondo a Lorenzo, il nipote avuto dalla figlia defunta

Sebbene non si conosca molto di Lorenzo, sappiamo che è una figura fondamentale nella vita di Wilma. “Soffre molto, ma è giovane, ha tanti amici, lavora con suo padre, esce. Il fatto che lui soffra alleggerisce la mia sofferenza, perché io devo pensare a lui, accantono leggermente il mio dolore per lui. È un dolore diverso, perché gli manca la mamma”, ha dichiarato la concorrente al Grande Fratello vip 7, in una recente intervista concessa a Oggi è un altro giorno. Incalzata dalle domande della conduttrice Serena Bortone , la Grande Fratello vip 7 ha poi ammesso di dare tantissimo al nipote “in termini di attenzioni, perché si merita tutto il sostegno di cui ha bisogno.

