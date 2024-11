Wilma Goich e la vita privata: il grande amore con Edoardo Vianello

Wilma Goich, oltre alla grande carriera nel mondo della musica, è spesso finita sotto i riflettori anche per la sua vita privata e sentimentale. La cantante, dopo aver avuto una relazione con Teo Teocoli, è stata sentimentalmente legata per diversi anni con Edoardo Vianello, con il quale ha anche collaborato a livello professionale fondando il duo musicale I Vianella negli anni ’70. Un sodalizio non solo artistico ma anche sentimentale, dal momento che i due sono convolati a nozze nel 1967 e dal loro matrimonio è nata nel 1970 la figlia Susanna, morta nel 2020.

La relazione sentimentale dei Vianella è poi giunta ai titoli di coda nel 1981, quando è arrivato il divorzio improvviso; in seguito non sono arrivate altre significative relazioni nella vita della cantante. Ma cosa sappiamo della sua vita privata ad oggi? Wilma Goich ha un compagno oppure è single?

Wilma Goich ha un compagno? La vita sentimentale attuale

Riguardo la vita sentimentale di Wilma Goich attualmente non ci sono molte informazioni a disposizione: pare infatti che la cantante, dopo gli amori che hanno attraversato il corso della sua vita, sia al momento single e non ci sia dunque alcun nuovo compagno al suo fianco. In passato, però, ha avuto diversi fidanzati anche molto più giovani di lei, come raccontato al Grande Fratello Vip quando fu concorrente nell’edizione 2022/23.

“Sì, sono stata con ragazzi di 20 e 30 anni meno e ci sono stata molto tempo tra lascia e prendi”, aveva raccontato l’ex gieffina ai coinquilini, spiegando anche di aver sempre interrotto le varie frequentazioni. “Sono sempre stati lasciati da me. Dicevo loro ‘ma che cavolo vi racconto’. Uno di loro mi diceva ‘ma io sono, io, io sono innamorato di te e ti amo’. In quattro anni l’ho lasciato venti volte. Lui stava sotto al portone ad aspettarmi. Io imperterrita a dirgli di no, che non volevo più quella storia, gli dicevo ‘non voglio più stare con te, basta’”.

