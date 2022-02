Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, chi sono e convivenza dopo Uomini e Donne/ A tre anni dalla scelta…

Chi è la coppia nata a Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi? Stanno ancora insieme dopo al Scelta?

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo in occasione della puntata che va in onda sabato 5 febbraio: i due si sono conosciuti tre anni fa a Uomini e Donne e a distanza di tre anni sono ancora più uniti che mai. Il tronista era reduce da due esperienze da corteggiatore (prima di Ludovica Valli, poi di Sara Effi Fella) ma in entrambi i casi era andata male, a differenza di quanto accaduto quando a scendere le scale nel programma di Maria De Filippi è stata la sua attuale dolce metà, che lo ha spinto a sceglierla.

La coppia appare spesso sui social network, mostrando attimi di felicità. All’inizio in tanti credevano che la loro storia sarebbe durata poco, soprattutto per il carattere fumantino dell’ex tronista. I due inoltre hanno una differenza di età di cinque anni: lui ne ha 26, lei 31. Nonostante ciò, la relazione procede nel migliore dei modi, a discapito dei pronostici. Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono andati fin da subito a convivere a Latina e ad oggi continuano a lavorare come influencer.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: la separazione per il Covid-19

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, come tante altre coppie del mondo dello spettacolo e non, poco tempo fa hanno dovuto affrontare la battaglia contro il Covid-19, che li ha costretti a separarsi. L’ex tronista, infatti, è risultato positivo, per cui ha dovuto trascorrere un periodo di isolamento. Per fortuna non ha avuto particolari sintomi, ma ha sofferto la lontananza dalla sua dolce metà. “È proprio brutto non poter abbracciare il proprio fidanzato, baciarlo. Non sono una persona affettuosa, ma in questi giorni ne sto risentendo tantissimo e so che come me tante di voi si trovano in questa situazione”, aveva ammesso lei su Instagram.

I due non riescono proprio a stare lontani. È per questo motivo che in questi mesi stanno anche valutando di mettere su famiglia, ma per il momento questo resta soltanto un sogno da realizzare in futuro. Anche il matrimonio non sembrerebbe ad oggi essere all’orizzonte, ma chissà.



