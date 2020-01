Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposano?/ “Farò la proposta..” (Uomini e Donne)

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, tanto che si parla addirittura di matrimonio. Il loro percorso a Uomini e Donne si è concluso con l’atteso lieto fine e oggi i due convivono ormai da mesi a Latina, città natale di Claudia. “Per amore ho lasciato Milano e ora conviviamo a Latina, la città di Claudia: alla fine ha vinto lei!” ha ammesso l’ex tronista intervistato per il settimanale Nuovo. È proprio qui che la coppia ha parlato di matrimonio, ammettendo che è sicuramente nei progetti futuri. “Il matrimonio? Credo che arriverà prima di un figlio… – ha ammesso ancora Lorenzo, per poi specificare che – Siamo alla vecchia maniera… Sarò comunque io a fare la proposta: quando me lo sentirò farò il grande passo…”.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: matrimonio entro il 2020?

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi pensano dunque al matrimonio, dimostrazione del fatto che il loro amore è sempre più solido. In un’intervista di alcune settimane fa, d’altronde, avevano sottolineato la loro grande felicità nello stare insieme. “Sono mesi pieni di felicità e tra noi non c’è mai stata alcuna crisi. – aveva dichiarato la coppia – È una crescita continua. Non ci separiamo un attimo e cerchiamo di districarci tra i tanti impegni e i doveri con la casa, per riuscire a dividerci tra Milano e Latina. Viviamo giorno per giorno, godendoci il presente senza fretta del futuro.” E chissà che i piani non cambino, portando Lorenzo e Claudia ad anticipare i tempi e convolare a nozze, magari proprio tra pochi mesi…

