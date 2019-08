Lorenzo Riccardi “Non venite in Sardegna”/ Uomini e Donne, web furioso: “Vergognati!”

“Se dovete andare in vacanza non andate in Sardegna quest’anno perché, ragazzi, è un problema unico, è un problema per fare qualsiasi cosa”. Poche parole quelle di Lorenzo Riccardi che hanno scatenato il finimondo. L’ex tronista di Uomini e Donne è in vacanza in Sardegna da qualche giorno con Claudia Dionigi e amici ma poche ore fa, in alcune stories (poi cancellate) ha voluto esprimere il rammarico per alcuni problemi riscontrati durante la vacanza. Ma le parole di Lorenzo hanno sollevato fiumi di accuse da parte dei sardi che seguono su Instagram l’ex tronista, tanto che è stato poi costretto a fare più di un chiarimento. “Io non ho niente contro la Sardegna. Mi piace un sacco la Sardegna e il mare… Ho solamente parlato di servizi che, a quanto vedo, ad agosto è praticamente impossibile avere perché c’è tantissima gente”, ha ammesso Riccardi.

Lorenzo Riccardi nella bufera dopo le affermazioni sulla Sardegna

Lorenzo Riccardi, di fronte alle tantissime accuse del web ha poi preferito anche scrivere un lungo post, nel quale ribadisce la sua posizione. “Forse – scrive l’ex tronista di Uomini e Donne – non è stato chiaro a qualcuno: la Sardegna è un posto stupendo… e se ho fatto le storie per quanto riguardo ai parcheggi è perché spero che persone in alto vedano quello che pubblico per migliorare la situazione. Tutto qui! E l’acqua sarà pure fredda ma era per ridere. Non prendete tutto alla lettera”. Lorenzo insomma si scusa e ammette di aver anche sbagliato a parlare. Nonostante ciò, le critiche sul profilo Instagram dell’ex tronista non accennano ad arrestarsi.

