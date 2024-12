Tutto su Diego D., ecco chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Diego D. è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne che, nelle ultime settimane, è stato al centro delle dinamiche per la frequentazione con Sabrina. Il cavaliere e la dama hanno avuto una frequentazione intima. Diego, tuttavia, non ha mai concesso l’esclusiva a Sabrina e lei, non volendo commettere l’errore fatto con Gabriele, il cavaliere per il quale aveva una forte attrazione e che ha poi lasciato il programma insieme a Tiziana, ha deciso di conoscerlo gradatamente.

Chi è Mario Cusitore, il cavaliere che torna a Uomini e Donne/ Dopo l'addio, corteggia Prasanna Conti

Tuttavia, nella scorsa puntata, la presenza al suo fianco di un’altra dama l’ha notevolmente infastidita così come l’atteggiamento di Diego che ha spiegato di non voler rinunciare a conoscere le dame del parterre che lo colpiscono. Di fronte a tali dichiarazioni, Sabrina ha deciso di chiudere la conoscenza, ma nella puntata in onda oggi, accade un colpo di scena.

Anna Pettinelli al Trono Over di Uomini e Donne?/ Lorella Cuccarini lancia l'appello a Maria De Filippi

Diego D. e Sabrina: ritorno di fiamma a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 12 dicembre, Diego D. torna al centro dello studio insieme a Sabrina regalando un colpo di scena. Nonostante la chiusura della frequentazione avvenuta nella scorsa puntata, i due non solo si sono risentiti, ma hanno deciso di uscire nuovamente insieme.

Sabrina e Diego D., così, raccontano i dettagli del nuovo appuntamento spiegando anche il motivo per cui hanno deciso di uscire nuovamente insieme. Diego, però, nonostante l’interesse che prova per Sabrina, non ha ancora deciso di concedergli l’esclusiva e tra i due spunta anche la dama Valentina con cui ha voglia di uscire per poter approfondire la conoscenza. Sabrina accetterà di dividere le attenzioni di Diego con un’altra dama?

Chi è Sabrina, dama di Uomini e Donne/ Esce ancora con Diego D. ma nessuna esclusiva