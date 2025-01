Lorenzo Spolverato e Iago Garcia ai ferri corti al Grande Fratello: parole al veleno!

Volano parole infuocate in diretta al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Iago Garcia. Il perno è ancora una volta Helena Prestes, dal primo attaccata e dal secondo difesa. L’attore spagnolo non solo si schiera dalla parte della modella, ma accusa Lorenzo di essere una persona per nulla rispettosa delle donne e delle persone più grandi di lui, cosa d’altronde dimostrata anche dalle parole forti che il gieffino avrebbe usato nei confronti di Bernardo Cherubini. È per questo che Iago è arrivato a definire Lorenzo una “persona da brividi” per il suo comportamento scorretto.

Lite tra Lorenzo e Iago al Grande Fratello

Dal suo canto, Lorenzo non è rimasto in silenzio ma ha anzi replicato con parole altrettanto dure, e a tratti offensive, alle accuse di Iago, definendolo: “Un uomo piccolo così. Non mi fai paura! Hai dieci anni in più ma sei un uomo piccolo. Se solo tu alla mia età avessi avuto queste palle, che ti attacchi alle urla di un’altra persona perché non sai difenderti da te, incoerente! I valori morali non sai neanche cosa sono e a me invece li hanno insegnati. E se pecco un po’ di educazione è perché sono infastidito”.

Iago Garcia replica a tono: “La diffamazione non è un argomento! Se pensi che il pubblico non si accorge di chi sei, stai totalmente sbagliando!” Lorenzo però non ne è così convinto: “Sarei già fuori se fosse così, perché mi tengono dentro? Mi manderebbe fuori!”