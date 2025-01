Helena Prestes e Lorenzo Spolverato protagonisti di un’accesa lite in diretta al Grande Fratello

La nuova diretta del Grande Fratello si è aperta con un faccia a faccia tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, nuovamente in tensione per un episodio accaduto in settimana. Lorenzo avrebbe sbattuto la porta mentre Helena dormiva “di proposito”, secondo la modella brasiliana. A questo, ne è seguito un acceso scontro tra i due, continuato poi in diretta.

“Vuole schiacciare le persone, per arrivare in finale farebbe qualsiasi cosa. – ha ammesso, furiosa, Helena – È un finto buono, è falso! Io non cado in questa trappola più, gioca con le emozioni delle persone, fa diventare le persone matte.” ha continuato, scagliandosi poi anche contro altri concorrenti che le sono andati contro: “Ci sono tanti che invece di sentire la mia versione vanno a prescindere dalla sua parte. Forse hanno paura di te perché sei aggressivo!”, ha detto ancora a Lorenzo.

Quando Signorini ha allora chiesto a Lorenzo se abbia mai provato ad avere un confronto pacifico con Helena, lui ha risposto: “In 5 mesi l’ho fatto più di una volta e non è portato a niente.” Helena ha quindi spiegato: “Lui non mi sopporta e io pure, questo è. La tua cattiveria, io sarei già fuori da qui.” Parlando di isolamento, Alfonso Signorini ha chiesto l’opinione a chi un atteggiamento simile lo ha vissuto sulla sua pelle: Beatrice Luzzi. L’ex concorrente, oggi opinionista, ha detto la sua: “C’è che sono 4 mesi e mezzo che sono lì e quindi sono tutti provati emotivamente. Il fatto che lei sia rientrata ha esacerbato il malessere e l’accanimento. Lei è entrata molto carica e anche provata emotivamente però. Il discorso della porta dimostra il fatto che sia emotivamente provata. La cosa grave del gruppo è che tentano esplicitamente di creare situazioni per portarla all’esaurimento nervoso, portandola al limite dell’educazione. Lei, però, ha la fortuna di avere vicino delle persone di livello che la supportano.”